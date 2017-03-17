Сборная России стала обладателем Кубка мира по греко-римской борьбе
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сборная России по греко- римской борьбе одержала победу на Кубке мира, который проходил в иранском Абадане.
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В финале российские борцы оказались сильнее команды Азербайджана — 5:3. В составе сборной России выступали Мингиян Семенов и Степан Маранян (категория до 59 кг), Артем Сурков и Алексей Киянкин (66), Абуязид Манцигов и Юрий Денисов (71), Роман Власов и Чингиз Лабазанов (75), Рамазан Абачараев и Адлан Акиев (80), Давит Чакветадзе и Евгений Салеев (85), Максим Сафарян (98), Сергей Семенов и Борис Вайнштейн (130 кг).
В противостоянии за третье место сборная Ирана одержала победу над командой Турции — 6:2.
Кубок мира по
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