Сборная РФ победила команду Казахстана на старте КМ по греко-римской борьбе
В Абадане (Иран) стартовал Кубок мира по
греко-римской борьбе.
Сборная России в первом туре группового этапа победила команду Казахстана со счётом 8−0. Свои поединки выиграли Степан Марянян (до 59 кг), Алексей Киянкин (до 66 кг), Юрий Денисов (до 71 кг), Чингиз Лабазанов (до 75 кг), Адлан Акиев (до 80 кг), Евгений Салеев (до 85 кг), Максим Сафарян (до 98 кг) и Борис Вайнштейн (до 130 кг).
16 марта россияне проведут встречу с хозяевами соревнований.
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