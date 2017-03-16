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16 марта 2017, 14:29 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

Сборная РФ победила команду Казахстана на старте КМ по греко-римской борьбе

В Абадане (Иран) стартовал Кубок мира по греко-римской борьбе.

Сборная России в первом туре группового этапа победила команду Казахстана со счётом 8−0. Свои поединки выиграли Степан Марянян (до 59 кг), Алексей Киянкин (до 66 кг), Юрий Денисов (до 71 кг), Чингиз Лабазанов (до 75 кг), Адлан Акиев (до 80 кг), Евгений Салеев (до 85 кг), Максим Сафарян (до 98 кг) и Борис Вайнштейн (до 130 кг).

16 марта россияне проведут встречу с хозяевами соревнований.
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Новости Борьбы

Сборная России по греко-римской борьбе начинает выступление на Кубке мира в Иране

Сборная России по греко-римской борьбе начинает выступление на Кубке мира в Иране

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Розыгрыш Кубка мира по греко- римской борьбе стартует в четверг в иранском Абадане. Российская команда, которая три года подряд проигрывала в финале этого престижного турнира, выступит сильнейшим составом во главе с олимпийскими чемпионами Романом Власовым и Давитом Чакветадзе.
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