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16 марта 2017, 8:38 | Летние: Борьба | ТАСС

Сборная России по греко-римской борьбе начинает выступление на Кубке мира в Иране

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Розыгрыш Кубка мира по греко- римской борьбе стартует в четверг в иранском Абадане. Российская команда, которая три года подряд проигрывала в финале этого престижного турнира, выступит сильнейшим составом во главе с олимпийскими чемпионами Романом Власовым и Давитом Чакветадзе.

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За командный Кубок мира в течение двух дней будут бороться сильнейшие борцовские державы мира. На предварительном этапе сборная России встретится с соперниками из Ирана, Германии и Казахстана, группу В составили команды Азербайджана, Белоруссии, Турции и Украины. Для выхода в финал необходимо занимать в группе первое место, так что российским борцам предстоит непростая задача — победить иранцев, которые завоевали пять Кубков мира по греко-римской борьбе за последние семь лет. Лидером иранской сборной является бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Саид Абдевали.

В составе сборной России в Абадане выступят Мингиян Семенов и Степан Маранян (категория до 59 кг), Артем Сурков и Алексей Киянкин (66), Абуязид Манцигов и Юрий Денисов (71), Роман Власов и Чингиз Лабазанов (75), Рамазан Абачараев и Адлан Акиев (80), Давит Чакветадзе и Евгений Салеев (85), Максим Сафарян (98), Сергей Семенов и Борис Вайнштейн (130 кг).

Власов и Чакветадзе — олимпийские чемпионы 2016 года, призерами Игр становились Мингиян и Сергей Семеновы, тогда как Лабазанов и Абачараев выигрывали чемпионаты мира. Власов и Чакветадзе станут единственными участниками предстоящего турнира, которые побеждали на Играх-2016. В других категориях в Рио-де-Жанейро выиграли борцы из Кубы, Армении и Сербии, команды этих стран в розыгрыше Кубка мира участия не примут.

Турнир на реке Тигр

16—17 марта на Кубке мира пройдут соревнования в группах, финалы за седьмое, пятое, третье и первое места состоятся в пятницу вечером в зале «Ковсар» Абадана — города на юго-западе Ирана, расположенного на берегу реки Тигр на границе с Ираком.

Кубок мира по греко-римской борьбе разыгрывается с 1980 года, сборные СССР и России выигрывали титул рекордные 18 раз. Последняя победа отечественных борцов датирована 2013 годом, когда турнир прошел в Тегеране. Иран организовал пять последних Кубков мира, завоевав с 2010 года пять трофеев. В прошлом году в Ширазе хозяева победили в финале сборную России.

В феврале в иранском Керманшахе прошел розыгрыш Кубка мира по вольной борьбе, который завершился победой хозяев.
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