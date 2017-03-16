Сборная России по греко-римской борьбе начинает выступление на Кубке мира в Иране
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Розыгрыш Кубка мира по греко- римской борьбе стартует в четверг в иранском Абадане. Российская команда, которая три года подряд проигрывала в финале этого престижного турнира, выступит сильнейшим составом во главе с олимпийскими чемпионами Романом Власовым и Давитом Чакветадзе.
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За командный Кубок мира в течение двух дней будут бороться сильнейшие борцовские державы мира. На предварительном этапе сборная России встретится с соперниками из Ирана, Германии и Казахстана, группу В составили команды Азербайджана, Белоруссии, Турции и Украины. Для выхода в финал необходимо занимать в группе первое место, так что российским борцам предстоит непростая задача — победить иранцев, которые завоевали пять Кубков мира по
В составе сборной России в Абадане выступят Мингиян Семенов и Степан Маранян (категория до 59 кг), Артем Сурков и Алексей Киянкин (66), Абуязид Манцигов и Юрий Денисов (71), Роман Власов и Чингиз Лабазанов (75), Рамазан Абачараев и Адлан Акиев (80), Давит Чакветадзе и Евгений Салеев (85), Максим Сафарян (98), Сергей Семенов и Борис Вайнштейн (130 кг).
Власов и Чакветадзе — олимпийские чемпионы 2016 года, призерами Игр становились Мингиян и Сергей Семеновы, тогда как Лабазанов и Абачараев выигрывали чемпионаты мира. Власов и Чакветадзе станут единственными участниками предстоящего турнира, которые побеждали на Играх-2016. В других категориях в
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