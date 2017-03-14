Ингушетия увеличит число своих борцов на Олимпиаде-2020

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— После успеха нашего дзюдоиста в Рио (Хасан Халмурзаев выиграл золото в категории до 81 кг. — «Известия) мы хотим усилить свои позиции и в борьбе, — заявил Юнус-Бек Евкуров «Известиям» во время Инвестиционного форума в Сочи. — Понятно, что у Федерации спортивной борьбы России есть четкие критерии отбора через соревнования чемпионата России. Кто в нем выигрывает, тот и представляет страну на международной арене, на Олимпийских играх. Сейчас у нас в каждой весовой категории есть спортсмены, способные при должном отношении к делу выйти на серьезный уровень к 2020 году и получить право представлять Россию в Токио.

По словам главы Ингушетии, в последние годы в республике была существенно улучшена спортивная инфраструктура. В первую очередь это касается открытого в 2012 году Центра олимпийской подготовки по вольной борьбе в Назрани.

— В свое время мы поставили задачу построить спортивные залы и площадки в каждом населенном пункте Ингушетии, и каждый год открывается несколько таких объектов, — отметил Юнус-Бек Евкуров. — Созданы условия и для борцов, поэтому мы надеемся, что кто-то из них в ближайшие годы сумеет повторить успех выигравшего в прошлом году в Рио золото дзюдоиста Хасана Халмурзаева.

Руководитель региона отметил также, что республика не будет предпринимать попыток вернуть в Россию уроженца Ингушетии Калоя (Зелимхана) Картоева — борца вольного стиля, с 2013 года выступающего за Турцию под именем Селим Яшар. В категории до 86 кг Картоев стал бронзовым призером чемпионата мира-2014 в Ташкенте, выиграл серебро на мировом первенстве 2015 года в Лас-Вегасе. В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Яшар завоевал серебряную медаль, проиграв в финале российскому борцу из Дагестана Абдулрашиду Садулаеву.

Через несколько дней после Олимпиады Евкуров вручил ключи от квартиры и машины Картоеву и его тренеру Адаму Барахоеву.

— Я не считаю чем-то зазорным его отъезд в Турцию, — признался Юнус-Бек Евкуров. — За какую бы страну Картоев не выступал, он — наш, он вырос и обучился борьбе в России. Это российская школа борьбы, и мы за него болеем. Для нас очень важно, что он выиграл серебро. Что касается его возвращения в Россию, то мы вмешиваться в этот вопрос не собираемся — это компетенция Федерации спортивной борьбы России. Если она сочтет нужным, Картоев вернется и будет выступать за нашу страну в случае прохождения всех отборов.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сказал «Известиям», что вопрос о возвращении Картоева не стоит.

— Не знаю, кто такой Зелимхан Картоев, пока не слышал о таком борце, — сказал Мамиашвили. — Если у представителя другой страны есть желание приехать к нам и он будет соответствовать тем критериям, которые сборная России предъявляет, вопросов нет — мы можем рассмотреть любого спортсмена. Но сейчас комментировать на этот счет мне нечего.