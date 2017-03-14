Ингушетия увеличит число своих борцов на Олимпиаде-2020
К летним Олимпийским играм, которые пройдут в Токио в 2020-м году, руководство Ингушетии намерено усилить представительство своих борцов в сборной России. Об этом «Известиям» заявил глава республики
Юнус-Бек Евкуров. При этом он отметил, что речь идет не о попытках лоббирования спортсменов в национальную команду, а о создании условий для их развития.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— После успеха нашего дзюдоиста в Рио (Хасан Халмурзаев выиграл золото в категории до 81 кг. — «Известия) мы хотим усилить свои позиции и в борьбе, — заявил
По словам главы Ингушетии, в последние годы в республике была существенно улучшена спортивная инфраструктура. В первую очередь это касается открытого в 2012 году Центра олимпийской подготовки по вольной борьбе в Назрани.
— В свое время мы поставили задачу построить спортивные залы и площадки в каждом населенном пункте Ингушетии, и каждый год открывается несколько таких объектов, — отметил
Руководитель региона отметил также, что республика не будет предпринимать попыток вернуть в Россию уроженца Ингушетии Калоя (Зелимхана) Картоева — борца вольного стиля, с 2013 года выступающего за Турцию под именем Селим Яшар. В категории до 86 кг Картоев стал бронзовым призером чемпионата мира-2014 в Ташкенте, выиграл серебро на мировом первенстве 2015 года в
Через несколько дней после Олимпиады Евкуров вручил ключи от квартиры и машины Картоеву и его тренеру Адаму Барахоеву.
— Я не считаю
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сказал «Известиям», что вопрос о возвращении Картоева не стоит.
— Не знаю, кто такой Зелимхан Картоев, пока не слышал о таком борце, — сказал Мамиашвили. — Если у представителя другой страны есть желание приехать к нам и он будет соответствовать тем критериям, которые сборная России предъявляет, вопросов нет — мы можем рассмотреть любого спортсмена. Но сейчас комментировать на этот счет мне нечего.
Напомним, на прошедших в Рио Олимпийских играх ингушские борцы не были представлены в сборной России. Ранее в этом виде спорта наиболее известными представителями республики были бронзовый призер Олимпиады-2000 в Сиднее по вольной борьбе Адам Барахоев, чемпион мира и Европы по классической борьбе Берд Евлоев, чемпион мира и Европы по вольной борьбе, нынешний постоянный представитель Республики Ингушетия при президенте РФ Ваха Евлоев и чемпион Олимпийских игр-2008 в Пекине по
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