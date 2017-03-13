Открытие футбольного стадиона центра «Самбо-70» приурочат к старту Кубка конфедераций

«Совсем скоро у “Самбо-70”, наконец, появится свой футбольный стадион — суперсовременный, со всей необходимой инфраструктурой. А это значит, что мы теперь можем всерьез заняться воспитанием молодых футболистов, — рассказал Лайшев. — Рассчитываем, что матч-открытие стадиона будет приурочен к началу Кубка конфедераций по футболу, который стартует летом в России. А для участия в этой встрече планируем пригласить известных воспитанников школы, в том числе Федора Емельяненко, Олега Тактарова, а также звезд российского футбола».

Собеседник агентства отметил, что школа сейчас рассматривает кандидатуры на должность тренеров центра. «К нам уже поступило несколько предложений от специалистов, но я пока не могу анонсировать их имена. Ранок свободных тренеров в последнее время прилично пополнился», — сказал Лайшев.

По его словам, начинания школы «Самбо-70», которой он руководит уже 25 лет, неизменно приводили к успеху. «Мы всегда старались как минимум не навредить видам спорта, которые со временем у нас появлялись, и наши воспитанники показывают результаты мирового уровня в этих видах. Не в обиду нашей сборной будет сказано, но, может, новый эксперимент поможет поднять уровень игроков любимой народной игры в России? В конце концов, когда за дело берутся самбисты и дзюдоисты, успех неизбежен — это известный факт», — отметил Лайшев.

В центре «Самбо-70» функционируют отделения по 22 видам спорта, которые подготовили многочисленных чемпионов мира и Европы, а также 11 призеров и чемпионов Олимпийских и Сурдлимпийских игр. В их числе чемпионка Олимпиады в Сочи по фигурному катанию Юлия Липницкая, призеры Игр в Рио-де- Жанейро гимнастки Мария Пасека (также призер ОИ в Лондоне), Дарья Спиридонова и Седа Тутхалян, дзюдоисты Александр Михайлин (серебро на Играх-2012) и Дмитрий Носов (бронза Игр-2004) и другие.

Лайшев привел в пример развитие фигурного катания в «Самбо-70». «Если бы 25 лет назад, когда я возглавил школу, когда в ее стенах гулял ветер из-за разбитых окон, мне кто-то сказал, во что все это вырастет, я бы сам не поверил. Но за эти годы семья “Самбо-70” приросла многими видами спорта, и школу знают во всем мире благодаря ее славным именам. В фигурном катании, например, ее прославили олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, чемпионка мира Евгения Медведева, известные тренеры Этери Тутберидзе и Елена Чайковская», — подчеркнул он.

Спортсмену нужна правильная обстановка

Лайшев, имеющий степень доктора педагогических наук, отметил, что для успеха спортсмену необходима правильная обстановка. Именно ее школа и старается обеспечить всеми силами.

«Продолжая тему фигурного катания, хочу привести в пример Евгению Медведеву, чемпионку мира, уникальную спортсменку, — рассказал он. — Женя выигрывает старт за стартом — девять турниров из девяти возможных, но при этом еще и является прилежной школьницей, учит японский язык. Мы делаем все, чтобы беречь ее психику, чтобы создать правильную обстановку — совсем скоро ей предстоит участие в чемпионате мира в Хельсиники. Ее победа станет для меня лучшим подарком в год 25-летия работы в школе, которую я сам когда-то закончил».

Развитие футбола школе по силам, поскольку в настоящее время «Самбо-70» это коллектив единомышленников, считает собеседник агентства. «Я верю, что очередное начинание школы будет успешным, поскольку за него берется коллектив единомышленников, знающих, что такое здоровая конкуренция. У нас достаточно опыта, — подчеркнул Лайшев. — Во главу угла мы ставим здоровую атмосферу и спортивный результат, и так будет всегда — в том числе и с футболом».