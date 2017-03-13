Российские борцы-вольники завоевали три золота на Гран-при «Яшар Догу» в Турции
МОСКВА, 13 мар —
Р-Спорт. Российские борцы-вольники добились трех побед на международном Гран-при «Яшар догу» в Турции.
Турнир проходил в Стамбуле с 10 по 12 марта. Золотые медли выиграли россияне Магомедхабиб Кадимагомедов (в весовой категории до 70 кг), Даурен Куруглиев (до 86 кг) и Алан Хугаев (до 125 кг).
Серебро у Ильдуса Гиниятулина (до 70 кг) и Хетика Цаболова (до 74 кг).
Третьи места заняли Заур Угуев (до 57 кг), Егор Пономарев (до 61 кг), Магомедрасул Газимагомедов (до 70 кг), Артем Умаров и Халил Аминов (до 74 кг).
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