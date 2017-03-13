Российские борцы-вольники победили во всех весовых категориях на турнире в Бурятии

Турнир проходил с 10 по 12 марта. Побед добились Тамир Гармаев (весовая категория до 57 кг), Омак Сюрюн (до 61 кг), Алексей Боровицкий (до 65 кг), Евгений Жербаев (до 70 кг), Никита Сучков (до 74 кг), Александр Зеленков (до 86 кг), Юрий Власко (до 97 кг) и Балдан Цыжыпов (до 125 кг).

Вторые места заняли Солбон Туменбаяров (до 57 кг), Даша Шарастепанов (до 61 кг), Булат Батоев (до 65 кг), Иван Филиппов (до 70 кг), Юрий Белоновский (до 97 кг) и Мухамагази Магомедов (до 125 кг).

Третьи места у Жаргала Дамдинова (до 57 кг), Ньургуна Скрябина и Алексея Медведева (до 61 кг), Романа Вершинского (до 65 кг), Надирбега Хизриева (до 70 кг), Арслана Будажапова и Азрета Улимбашева (до 74 кг), Цыбика Максарова и Остапа Пасенка (до 125 кг).