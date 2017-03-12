Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/29049032/
12 марта 2017, 17:40 | Летние: Борьба | Sports.kz

Дзюдоист Бозбаев завоевал «золото» турнира «Grand Slam»

Казахстанский дзюдоист Ислам Бозбаев выиграл «золото» на проходящем в Баку турнире Большого шлема в весе до 90 килограммов, пишет Sports.kz.

Казахстанский дзюдоист Ислам <span class=error>Бозбаев</span> выиграл золото на проходящем в Баку турнире Большого шлема в весе до 90 килограммов пишет Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В полуфинале казахстанский атлет одолел азербайджанца Турала Сафгулиева. В финале Бозбаев также боролся с хозяином турнира — Маммадали Мехдиевым и выиграл схватку двумя очками вадзари. Таким образом, Бозбаев четвертый дзюдоист из Казахстана взявший «золото» турнира «Grand Slam» за всю его историю.

Прошедшие схватки зрители смогут посмотреть в эфире телеканала «Kazsport».

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Еще 4 новости  Все новости
12 марта

Трансляции матчей второго тура Премьер-Лиги

Головкин и Джейкобс прошли взвешивание за неделю до боя

Видео жесткого нокаута в бою экс-соперников Головкина Лемье - Стивенс