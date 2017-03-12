Дзюдоист Бозбаев завоевал «золото» турнира «Grand Slam»
Казахстанский дзюдоист Ислам Бозбаев выиграл «золото» на проходящем в Баку турнире Большого шлема в весе до 90 килограммов, пишет Sports.kz.
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В полуфинале казахстанский атлет одолел азербайджанца Турала Сафгулиева. В финале Бозбаев также боролся с хозяином турнира — Маммадали Мехдиевым и выиграл схватку двумя очками вадзари. Таким образом, Бозбаев четвертый дзюдоист из Казахстана взявший «золото» турнира «Grand Slam» за всю его историю.
Прошедшие схватки зрители смогут посмотреть в эфире телеканала «Kazsport».
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