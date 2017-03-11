Когуашвили: Жребий не важен, на КМ по борьбе надо побеждать любую команду

Турнир восьми сильнейших команд мира пройдет 16—17 марта в Абадане. Россияне встретятся со сборными Ирана, Казахстана и Германии. В другой группе будут соперничать команды Турции, Азербайджана, Белоруссии и Украины. Победители квартетов встретятся в финале.

«Честно говоря, нам все равно, на какой стадии встречаться с сильной командой Ирана — в группе или в финале, — сказал по телефону Когуашвили. — Мы едем только за первым местом, и для нас не имеют значения результаты жеребьевки. Ведь слабых команд в Кубке мира нет — в нем примут участие те команды, которые доказали свое право на чемпионатах мира и Олимпийских играх. И считаться надо с каждой сборной. Мы должны доказывать свой высокий класс и побеждать. И мы это сделаем».

В состав команды вошли Мингиян Семенов, Степан Марянян (оба — весовая категория до 59 кг), Артем Сурков, Алексей Киянкин (оба — 66), Абуязид Манцигов, Юрий Денисов (оба — 71), Роман Власов, Чингиз Лабазанов (оба — 75), Рамазан Абачараев, Адлан Акиев (оба — 80), Давит Чакветадзе, Евгений Салеев (оба — 85), Максим Сафарян, Муса Евлоев (оба — 98), Сергей Семенов, Борис Вайнштейн (оба — 130).

«Все коллективы выставят свои сильнейшие составы, потому что приезжать в другом варианте — значит, выказывать неуважение к нам, Кубку мира и другим командам, — продолжил собеседник агентства. — Я надеюсь, что все сборные приедут в лучших составах. И для нас это будет большой честью. Говоря о нашей команде, могу сказать: у нас все нормально. Сейчас все команды сборные находятся не в идеальной форме — хорошую степень готовности надо набирать к чемпионату мира. Но сейчас у нас такая сильная и сплоченная сборная, какой никогда не было».

Оценивая состав другой группы, специалист отдал предпочтение сборным Азербайджана и Турции. «Исходя из результатов предыдущих турниров, видимо, они и разыграют первое место в борьбе между собой», — продолжил Когуашвили.