Сборная Украины узнала соперников на Кубке мира по греко-римской борьбе
В Лозанне состоялась жеребьевка групповой стадии Кубка мира по
греко-римской борьбе, по итогам которой сборная Украины попала в Группу В, сообщает Международная федерация борьбы.
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Наша сборная попала в квартет с командами Турции, Беларуси и Азербайджана. В группу А вошли сборные России, Казахстана, Ирана и Германии.
Согласно регламенту соревнований, после поединков на групповом этапе победители групп выходят в финал, два вторых места разыграют «бронзу», третьи места определят пятую команду Кубка мира, а аутсайдеры групповой стадии проведут встречу за 7-е место на соревнованиях.
Соревнования пройдут с 13 по 17 марта в иранском Абадане.
Сборная Украины по
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