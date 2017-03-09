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9 марта 2017, 18:48 | Летние: Борьба | УНИАН

Сборная Украины узнала соперников на Кубке мира по греко-римской борьбе

В Лозанне состоялась жеребьевка групповой стадии Кубка мира по греко-римской борьбе, по итогам которой сборная Украины попала в Группу В, сообщает Международная федерация борьбы.

Сборная Украины попала в группу В. Увеличить
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Наша сборная попала в квартет с командами Турции, Беларуси и Азербайджана. В группу А вошли сборные России, Казахстана, Ирана и Германии.

Согласно регламенту соревнований, после поединков на групповом этапе победители групп выходят в финал, два вторых места разыграют «бронзу», третьи места определят пятую команду Кубка мира, а аутсайдеры групповой стадии проведут встречу за 7-е место на соревнованиях.

Соревнования пройдут с 13 по 17 марта в иранском Абадане.

Сборная Украины по греко-римской борьбе дважды в своей истории побеждала на Кубке мира — в 1994 году и в 2007 году. В прошлом году наша команда заняла седьмое место.

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