Борцы Рамонов, Курбаналиев, Гедуев и Садулаев лидируют в рейтинге UWW

Россияне занимают первые позиции в четырёх весовых категориях.



Вольная борьба. Мировой рейтинг Объединённого мира борьбы

До 61 кг

1 (1). Логан Штибер (США).

2 (2). Бнка Ломтадзе (Грузия).

3 (4). Ахмед Чакаев (Россия).



До 65 кг

1 (1). Сослан Рамонов (Россия).

2 (2). Тогрул Асгаров (Азербайджан).

3 (3). Франк Чамизо (Италия)



До 70 кг

1 (1). Магомед Курбаналиев (Россия).

2 (3). Мустафа Хосейнхани (Иран).

3 (2). Нурлан Бекжанов (Казахстан).



До 74 кг

1 (2). Аниуар Гедуев (Россия).

2 (3). Джабраил Хасанов (Азербайджан).

3 (7). Джордан Барроуз (США).



До 86 кг

1 (1). Абдулрашид Садулаев (Россия).

2 (1-й в весовой категории до 74 кг). Хассан Яздани (Иран).

3 (2). Селим Ясар (Турция).