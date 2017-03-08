Борцы Рамонов, Курбаналиев, Гедуев и Садулаев лидируют в рейтинге UWW
Объединённый мир борьбы представил новый рейтинг борцов вольного стиля по итогам февраля.
Россияне занимают первые позиции в четырёх весовых категориях.
Вольная борьба. Мировой рейтинг Объединённого мира борьбы
До 61 кг
1 (1). Логан Штибер (США).
2 (2). Бнка Ломтадзе (Грузия).
3 (4). Ахмед Чакаев (Россия).
До 65 кг
1 (1). Сослан Рамонов (Россия).
2 (2). Тогрул Асгаров (Азербайджан).
3 (3). Франк Чамизо (Италия)
До 70 кг
1 (1). Магомед Курбаналиев (Россия).
2 (3). Мустафа Хосейнхани (Иран).
3 (2). Нурлан Бекжанов (Казахстан).
До 74 кг
1 (2). Аниуар Гедуев (Россия).
2 (3). Джабраил Хасанов (Азербайджан).
3 (7). Джордан Барроуз (США).
До 86 кг
1 (1). Абдулрашид Садулаев (Россия).
2 (1-й в весовой категории до 74 кг). Хассан Яздани (Иран).
3 (2). Селим Ясар (Турция).
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