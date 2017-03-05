Раков стал серебряным призером Кубка Европы
В Польше завершился Открытый Кубок Европы по дзюдо среди мужчин. На Кубке Европы приняли участие 28 дзюдоистов из Казахстана и завоевали одну серебряную медаль.
Максим Раков, участвовавший в весовой категорий до 100 кг стал серебряным призером Кубка Европы. Он выиграл на первой схватке Данилу Хитсолу (Украина), во втором поединке Максимиляна Хежендеру (Австрия) с иппоном. За выход группы Раков одержал победу над хозяином татами Жакубом Уотсику с очком вазари и ¼ финале выиграл иппоном Микиту Свириду из Беларуси. Но, в финале Раков уступил Фару Эрону с очком «иппон» и занял второе место на Кубке Европы.
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