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5 марта 2017, 20:46 | Летние: Борьба | Sports.kz

Раков стал серебряным призером Кубка Европы

В Польше завершился Открытый Кубок Европы по дзюдо среди мужчин. На Кубке Европы приняли участие 28 дзюдоистов из Казахстана и завоевали одну серебряную медаль.

Максим Раков, участвовавший в весовой категорий до 100 кг стал серебряным призером Кубка Европы. Он выиграл на первой схватке Данилу Хитсолу (Украина), во втором поединке Максимиляна Хежендеру (Австрия) с иппоном. За выход группы Раков одержал победу над хозяином татами Жакубом Уотсику с очком вазари и ¼ финале выиграл иппоном Микиту Свириду из Беларуси. Но, в финале Раков уступил Фару Эрону с очком «иппон» и занял второе место на Кубке Европы.

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