ЧР по вольной борьбе состоится в июне в Назрани, по греко-римской — во Владимире
МОСКВА, 2 мар —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Чемпионат России 2017 года по вольной борьбе пройдет в Назрани, а чемпионат страны по греко-римской борьбе — во Владимире, оба турнира состоятся в июне, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
В прошлом году национальное первенство по вольной борьбе состоялось в Якутске, а по
«Исполком федерации одобрил решение провести чемпионат России по вольной борьбе в Назрани, чемпионат России по
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