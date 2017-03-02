В прошлом году национальное первенство по вольной борьбе состоялось в Якутске, а по греко-римской — в Грозном.

«Исполком федерации одобрил решение провести чемпионат России по вольной борьбе в Назрани, чемпионат России по греко-римской борьбе пройдет во Владимире. Оба турнира пройдут в июне», — сказал Мамиашвили по телефону.