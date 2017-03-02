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2 марта 2017, 19:24 | Летние: Борьба | Р-Спорт

ЧР по вольной борьбе состоится в июне в Назрани, по греко-римской — во Владимире

МОСКВА, 2 мар — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Чемпионат России 2017 года по вольной борьбе пройдет в Назрани, а чемпионат страны по греко-римской борьбе — во Владимире, оба турнира состоятся в июне, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

В прошлом году национальное первенство по вольной борьбе состоялось в Якутске, а по греко-римской — в Грозном.

«Исполком федерации одобрил решение провести чемпионат России по вольной борьбе в Назрани, чемпионат России по греко-римской борьбе пройдет во Владимире. Оба турнира пройдут в июне», — сказал Мамиашвили по телефону.
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