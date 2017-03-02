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2 марта 2017, 19:04 | Летние: Борьба | ТАСС

Международные соревнования по вольной борьбе пройдут в Калининграде с 4 по 5 марта

КАЛИНИНГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Международные соревнования по вольной борьбе состоятся в Калининграде во Дворце спорта «Юность» с 4 по 5 марта. Состязания пройдут здесь в 20-й раз, для российских борцов они являются отборочным стартом для участия в чемпионате Европы по вольной борьбе среди молодежи до 23 лет, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Ожидается участие борцов из Австрии, Белоруссии, Бельгии, Венгрии, Германии, Словакии, Литвы, Польши, Ирана, Узбекистана, Франции, Израиля, Эстонии и России — всего около двух десятков зарубежных команд», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В соревнованиях примут участие борцы в возрасте до 23 лет в весовых категориях 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97, 125 кг — допуск + 2 кг, уточнили там.

Состязания будут проводиться в течение двух дней — 4 и 5 марта. Финал и награждение победителей состоятся в заключительный день соревнований.
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