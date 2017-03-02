Международные соревнования по вольной борьбе пройдут в Калининграде с 4 по 5 марта

«Ожидается участие борцов из Австрии, Белоруссии, Бельгии, Венгрии, Германии, Словакии, Литвы, Польши, Ирана, Узбекистана, Франции, Израиля, Эстонии и России — всего около двух десятков зарубежных команд», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В соревнованиях примут участие борцы в возрасте до 23 лет в весовых категориях 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97, 125 кг — допуск + 2 кг, уточнили там.

Состязания будут проводиться в течение двух дней — 4 и 5 марта. Финал и награждение победителей состоятся в заключительный день соревнований.