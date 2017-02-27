Карнавал дзюдо: российские борцы стали героями Гран-при
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Гран-при, прошедший в Дюссельдорфе, не только совпал с немецким карнавалом, но и сам стал фееричным шоу.
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Последний зимний уикенд в Дюссельдорфе — время праздника. Карнавал в городе на Рейне — один из самых масштабных. Участники
Чемпион Европы, призер чемпионата мира Камал
«Мне очень нужна была эта медаль, — признался Камал, сойдя с пьедестала. — После Олимпиады, на которую я не попал, очень тяжело было настраиваться на новый цикл. Когда тебе 30 лет, ты еще силен, но видишь, что подрастает и уже поддавливает молодая смена, ты начинаешь смотреть в будущее уже не так оптимистично, как в 20. Тем не менее, я сегодня настроился и сделал почти все, что мог».
Не было равных россиянам в категориях 73 и 81 кг, где победу праздновали Денис Ярцев и Аслан Лаппинагов. Говорят, что понравиться всем невозможно. Однако Ярцев в Германии получил признания и восторги со всех возможных сторон. Им были довольны тренеры, поскольку результат радовал; ему аплодировали понимающие дзюдо немецкие зрители, наслаждавшиеся красивыми бросками в исполнении Ярцева на протяжении всего дня; фотографы с удовольствием листали полученные на поединках россиянина удачные фото; и даже рефери похвалили Дениса за грамотную и яркую борьбу, которую легко было судить, поскольку преимущество Ярцева не вызывало вопросов. Соперники признавали его превосходство, да и сам победитель остался в итоге доволен собой, поскольку не просто выиграл турнир, а взял в финале реванш над принципиальным соперником — олимпийским чемпионом грузином Шавдатуашвили, выбившим Ярцева в Бразилии из борьбы за награды и запомнившимся к тому же неспортивным поведением на татами.
Удивил разнообразием эффектной техники Лаппинагов, заставивший по ходу дня капитулировать сильных оппонентов. Серебро Дюссельдорфа досталось брату олимпийского чемпиона Рио Хасана Халмурзаева — Хусену (90), давшему в финале настоящий бой мощному грузину Гвиниашвили, а бронза — Казбеку Занкишиеву (100). Наша команда завоевала в Германии пять медалей (2−1−2), и заняла место в тройке сильнейших среди представителей 50 стран вслед за японцами (5−4−7) и грузинами (2−2−0).
Экспериментальные правила, начавшие действовать в феврале 2017 года, показали действенность избранной международной федерацией дзюдо новой стратегии, направленной на повышение динамичности поединков, их зрелищности и понятности даже для несведущей публики, случайно зашедшей с карнавала «на огонек» в зал дзюдо.
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