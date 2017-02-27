Чемпионат страны проходил 25—26 февраля . Победителями стали Радион Асканаков (весовая категория до 52 килограммов), Мухтар Гамзаев (57), Рустам Талдиев (62), Даниил Воеводин (68), Хатхоху Байзет (74), Алексей Иванов (82), Вячеслав Василевский (90), Вадим Немков (100) и Кирилл Сидельников (+100). Чемпионат мира состоится в Сочи в период с 10 по 12 ноября.

«По итогам чемпионата России определились составы сборных команд, которые выступят на чемпионатах мира и Европы 2017 года, — сказал в телефонном разговоре Конаков. — Все победители соревнований будут бороться на чемпионате мира в Сочи, финалисты — на чемпионате Европы в Минске. Оценивая результаты турнира, можно сказать, что каких-либо серьезных неожиданностей не произошло».

«Первые-вторые места заняли спортсмены, которые не являются новичками, а постоянно находятся на карандаше у тренерского штаба, в обойме сборной России, — продолжил собеседник агентства. — Кто-то из них раньше не побеждал в соревнованиях такого высокого уровня, но сейчас пришло их время».