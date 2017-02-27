Конаков: Все победители ЧР по боевому самбо выступят на ЧМ, финалисты — на ЧЕ
МОСКВА, 27 фев —
Р-Спорт, Олег Богатов. Состав национальной команды на ноябрьский чемпионат мира 2017 года в Сочи будет сформирован из победителей чемпионата России, проходившего в Нижнем Новгороде, серебряные призеры турнира в мае выступят на чемпионате Европы в Минске, сообщил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России по боевому самбо Александр Конаков.
Чемпионат страны проходил
«По итогам чемпионата России определились составы сборных команд, которые выступят на чемпионатах мира и Европы 2017 года, — сказал в телефонном разговоре Конаков. — Все победители соревнований будут бороться на чемпионате мира в Сочи, финалисты — на чемпионате Европы в Минске. Оценивая результаты турнира, можно сказать, что
«Первые-вторые места заняли спортсмены, которые не являются новичками, а постоянно находятся на карандаше у тренерского штаба, в обойме сборной России, — продолжил собеседник агентства. —
На чемпионате Европы, который пройдет в Минске
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