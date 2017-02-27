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27 февраля 2017, 12:19 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Конаков: Все победители ЧР по боевому самбо выступят на ЧМ, финалисты — на ЧЕ

МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Состав национальной команды на ноябрьский чемпионат мира 2017 года в Сочи будет сформирован из победителей чемпионата России, проходившего в Нижнем Новгороде, серебряные призеры турнира в мае выступят на чемпионате Европы в Минске, сообщил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России по боевому самбо Александр Конаков.

Чемпионат страны проходил 25—26 февраля. Победителями стали Радион Асканаков (весовая категория до 52 килограммов), Мухтар Гамзаев (57), Рустам Талдиев (62), Даниил Воеводин (68), Хатхоху Байзет (74), Алексей Иванов (82), Вячеслав Василевский (90), Вадим Немков (100) и Кирилл Сидельников (+100). Чемпионат мира состоится в Сочи в период с 10 по 12 ноября.

«По итогам чемпионата России определились составы сборных команд, которые выступят на чемпионатах мира и Европы 2017 года, — сказал в телефонном разговоре Конаков. — Все победители соревнований будут бороться на чемпионате мира в Сочи, финалисты — на чемпионате Европы в Минске. Оценивая результаты турнира, можно сказать, что каких-либо серьезных неожиданностей не произошло».

«Первые-вторые места заняли спортсмены, которые не являются новичками, а постоянно находятся на карандаше у тренерского штаба, в обойме сборной России, — продолжил собеседник агентства. — Кто-то из них раньше не побеждал в соревнованиях такого высокого уровня, но сейчас пришло их время».

На чемпионате Европы, который пройдет в Минске 19—21 мая, выступят завоевавшие серебряные медали Владимир Ламанов (52), Курбан Магамедов (57), Александр Саликов (62), Павел Пантелеев (68), Аванес Абгарян (74), Икрам Алискеров (82), Султан Алиев (90), Михаил Мохнаткин (100) и Денис Гольцов (+100).
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