Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/28893163/
26 февраля 2017, 11:25 | Летние: Борьба | Om1.ru

На соревнования по тхэквондо в Омск ждут Романа Путина и Лазоса Цилфидиса

Оба гостя известные поклонники спорта, а Цифилдис к тому же имеет черный пояс и уже бывал в Омске с мастер-классами.

19 марта на площадке СК «Красная Звезда» состоятся чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по тхэквондо (МФТ) и межрегиональные соревнования по этому же виду спорта «Кубок Сибири».

Ожидаются около 800 спортсменов со всей России, наблюдать за которыми будут глава попечительского совета Федерации Тхэквондо России Роман Путин и председатель правления Федерации Тхэквондо России Лазос Цилфидис. Организатором является как раз омское отделение Федерации Тхэквондо.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Еще 7 новостей  Все новости
24 февраля

Тренер «Адмирала» на матче с «Авангардом» бросил в арбитров бутылку с водой

В Омске в конце недели пойдет дождь

Корноухов рассказал о своем внезапном увольнении из «Авангарда»