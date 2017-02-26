На соревнования по тхэквондо в Омск ждут Романа Путина и Лазоса Цилфидиса
Оба гостя известные поклонники спорта, а Цифилдис к тому же имеет черный пояс и уже бывал в Омске с
мастер-классами.
19 марта на площадке СК «Красная Звезда» состоятся чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по тхэквондо (МФТ) и межрегиональные соревнования по этому же виду спорта «Кубок Сибири».
Ожидаются около 800 спортсменов со всей России, наблюдать за которыми будут глава попечительского совета Федерации Тхэквондо России Роман Путин и председатель правления Федерации Тхэквондо России Лазос Цилфидис. Организатором является как раз омское отделение Федерации Тхэквондо.
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