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25 февраля 2017, 20:16 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

Ярцев выиграл турнир Гран-при по дзюдо в Дюссельдорфе в весе до 73 кг

Российский дзюдоист Денис Ярцев завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 кг на турнире Гран-при, который проходит в Дюссельдорфе.

В финале Денис одолел грузина Лашу Шавдатуашвили. Бронзовые награды достались Томми Масиасу и французу Гийому Шане.

Дзюдо. Этап Гран-при. Дюссельдорф, Германия
Мужчины. Весовая категория до 73 кг

1. Денис Ярцев (Россия).
2. Лаша Шавдатуашвили (Грузия).
3. Томми Масиасу (Швеция) и Гийом Шане (Франция).

Вчера, 24 февраля, ещё один россиянин Камал Хан-Магомедов стал бронзовым призёром в категории до 66 кг.
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