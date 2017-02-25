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25 февраля 2017, 18:20 | Летние: Борьба | БЕЛТА

Самбист Степан Попов стал лауреатом конкурса «Триумф. Героям спорта»

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самбист Степан Попов стал лауреатом публичного конкурса «Триумф. Героям спорта» по итогам выступлений в 2015 и 2016 годах, передает корреспондент БЕЛТА.

Степан Попов является победителем в весовой категории до 74 кг I Европейских игр в Баку. Самбист выиграл в номинации «Самый яркий момент». Во время финального поединка в июне 2015-го в спорткомплексе Гейдара Алиева в Баку он вынес своего соперника с борцовского ковра, после того как провел силовой прием. Степан Попов поступил в духе фейр-плей, за что был отмечен многими спортивными международными организациями.

«Большая честь оказаться в одной компании с Александром Медведем и Владимиром Самсоновым, которые также были удостоены этой награды. Мне приятно, что своим поступком я привлек внимание к своему виду спорта — самбо, который не является еще олимпийским, но очень надеюсь, что станет таковым», — рассказал Степан Попов.

В номинации «Лучший результат» победила Марина Арзамасова, которая стала чемпионкой мира в беге на 800 м в 2015 году в Пекине, пробежав дистанцию за 1 мин. 58,03 сек.

Далее состоится награждение победителей «Лучшая команда», «Лучший тренер», «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка» по итогам 2015 и 2016 годов.

Организаторами проекта выступают Национальная государственная телерадиокомпания, Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма и Национальный олимпийский комитет.

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