Хан-Магомедов завоевал бронзу на этапе Гран-при по дзюдо в Германии

Его соотечественницы, Анастасия Павленко, Алеся Кузнецова, Галина Сагитова, Анастасия Конкина и Дарья Межецкая, до медальных схваток не добрались.



Дзюдо. Этап Гран-при. Дюссельдорф, Германия

Мужчины. До 60 кг



1. Болдбаатар Ганбат (Монголия).

2. Амиран Папинашвили (Грузия).

3. Амартувшин Дашдава (Монголия) и Фелипе Пелим (Бразилия).



До 66 кг



1. Важа Маргвелашвили (Грузия).

2. Нориито Исода (Япония).

3. Тай Фликер (Израиль) и Камал Хан-Магомедов (Россия).



Женщины. До 48 кг



1. Фуна Тонаки (Япония).

2. Мелани Клемен (Франция).

3. Ноа Минскер (Израиль) и Моника Унгуреану (Румыния)…

9−16. Анастасия Павленко (Россия).



До 52 кг



1. Ута Абе (Япония).

2. Амандин Бушар (Франция).

3. Александра-Лариса Флориан (Румыния) и Аи Сисиме (Япония)…

9−16. Алеся Кузнецова (Россия), Галина Сагитова (Россия).



До 57 кг



1. Тереза Штолл (Германия).

2. Сумия Доржсурен (Монголия).

3. Жована Рогич (Сербия) и Нае Удака (Япония).

5. Анастасия Конкина (Россия) и Дарья Межецкая (Россия).