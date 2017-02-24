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https://sport.mail.ru/news/wrestling/28885541/
24 февраля 2017, 22:16 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

Хан-Магомедов завоевал бронзу на этапе Гран-при по дзюдо в Германии

Россиянин Камал Хан-Магомедов стал бронзовым призёром этапа Гран-при по дзюдо в Германии в весовой категории до 66 кг.

Его соотечественницы, Анастасия Павленко, Алеся Кузнецова, Галина Сагитова, Анастасия Конкина и Дарья Межецкая, до медальных схваток не добрались.

Дзюдо. Этап Гран-при. Дюссельдорф, Германия
Мужчины. До 60 кг

1. Болдбаатар Ганбат (Монголия).
2. Амиран Папинашвили (Грузия).
3. Амартувшин Дашдава (Монголия) и Фелипе Пелим (Бразилия).

До 66 кг

1. Важа Маргвелашвили (Грузия).
2. Нориито Исода (Япония).
3. Тай Фликер (Израиль) и Камал Хан-Магомедов (Россия).

Женщины. До 48 кг

1. Фуна Тонаки (Япония).
2. Мелани Клемен (Франция).
3. Ноа Минскер (Израиль) и Моника Унгуреану (Румыния)…
9−16. Анастасия Павленко (Россия).

До 52 кг

1. Ута Абе (Япония).
2. Амандин Бушар (Франция).
3. Александра-Лариса Флориан (Румыния) и Аи Сисиме (Япония)…
9−16. Алеся Кузнецова (Россия), Галина Сагитова (Россия).

До 57 кг

1. Тереза Штолл (Германия).
2. Сумия Доржсурен (Монголия).
3. Жована Рогич (Сербия) и Нае Удака (Япония).
5. Анастасия Конкина (Россия) и Дарья Межецкая (Россия).
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