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24 февраля 2017, 19:33 | Летние: Борьба | Sports.kz

Казахстанские дзюдоисты остались без медалей в первый день Гран-при в Дюссельдорфе

На проходящем в Дюссельдорфе международном турнире среди сильнейших дзюдоистов мира в первый день соревнований казахстанские спортсмены остались без медалей.

На проходящем в Дюссельдорфе международном турнире среди сильнейших дзюдоистов мира в первый день соревнований казахстанские спортсмены остались без медалей. Увеличить
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Бауыржан Жауынтаев, который участвовал в весовой категорий до 60 килограммов проиграл Джарижосу Франциску (Испания). Елдос Сметов уступил с очком вазари молодому Филипе Пелим из Бразилии.

Азамат Муканов не вышел на татами по состоянию здоровья. Гумар Кыргызбаев (60 кг) выиграл в первом поединке Миранду Аугусту (США), но во втором поединке он проиграл Довдону Алтансуху из Монголии.

А так же, Айкуним Туйтекова (52 кг) на первой схватке упустила победу Валентиме Елеудису заняв 3 шидо.

Завтра на татами выйдут казахстанские дзюдоисты еще в четерых весовых категориях: Жансай Смагулов (73 кг), Азиз Калкаманулы (81 кг), Кажымукан Утеулиев (81 кг), Мариан Урдабаева (63 кг), Жанар Кашкын (70 кг) и Дильбар Умиралиева (70 кг).

Напомним, Гран При проходит с 24 по 26 февраля в Дюсселдорфе, где участвует 346 дзюдоистов из 50 стран.

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