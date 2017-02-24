Казахстанские дзюдоисты остались без медалей в первый день Гран-при в Дюссельдорфе

Бауыржан Жауынтаев, который участвовал в весовой категорий до 60 килограммов проиграл Джарижосу Франциску (Испания). Елдос Сметов уступил с очком вазари молодому Филипе Пелим из Бразилии.



Азамат Муканов не вышел на татами по состоянию здоровья. Гумар Кыргызбаев (60 кг) выиграл в первом поединке Миранду Аугусту (США), но во втором поединке он проиграл Довдону Алтансуху из Монголии.



А так же, Айкуним Туйтекова (52 кг) на первой схватке упустила победу Валентиме Елеудису заняв 3 шидо.



Завтра на татами выйдут казахстанские дзюдоисты еще в четерых весовых категориях: Жансай Смагулов (73 кг), Азиз Калкаманулы (81 кг), Кажымукан Утеулиев (81 кг), Мариан Урдабаева (63 кг), Жанар Кашкын (70 кг) и Дильбар Умиралиева (70 кг).



Напомним, Гран При проходит с 24 по 26 февраля в Дюсселдорфе, где участвует 346 дзюдоистов из 50 стран.