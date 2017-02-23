Мамиашвили: Чемпионат Европы по борьбе может пройти в Дагестане уже в 2018 году
МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Дагестан может принять чемпионат Европы по спортивной борьбе уже в 2018 году. Как рассказал ТАСС глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, руководство республики предоставило в четверг гарантии обеспечить проведение этого турнира на самом высоком уровне уже к этому сроку.
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«Мы получили от Дагестана гарантии принять соревнования на высочайшем уровне — от размещения спортсменов и гостей соревнований, обеспечения безопасности до малейших технических вопросов. Условия будут на порядок выше, чем у остальных претендентов, — сообщил Мамиашвили. — Благодаря этому Дагестан сейчас имеет совершенно очевидные шансы повести этот турнир уже в 2018 году».
Также Мамиашвили сообщил, что на данный момент у ФСБР появились хорошие перспективы на проведение в России в ближайшие три года Кубков мира по борьбе. «Первый, скорее всего, пройдет также в Дагестане», — сообщил глава ФСБР.
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