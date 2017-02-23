Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/28877608/
23 февраля 2017, 22:26 | Летние: Борьба | ТАСС

Мамиашвили: Чемпионат Европы по борьбе может пройти в Дагестане уже в 2018 году

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Дагестан может принять чемпионат Европы по спортивной борьбе уже в 2018 году. Как рассказал ТАСС глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, руководство республики предоставило в четверг гарантии обеспечить проведение этого турнира на самом высоком уровне уже к этому сроку.

Также глава Федерации спортивной борьбы России сообщил что на данный момент у ФСБР появились хорошие перспективы на проведение в стране в ближайшие три года Кубков мира по борьбе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы получили от Дагестана гарантии принять соревнования на высочайшем уровне — от размещения спортсменов и гостей соревнований, обеспечения безопасности до малейших технических вопросов. Условия будут на порядок выше, чем у остальных претендентов, — сообщил Мамиашвили. — Благодаря этому Дагестан сейчас имеет совершенно очевидные шансы повести этот турнир уже в 2018 году».

Также Мамиашвили сообщил, что на данный момент у ФСБР появились хорошие перспективы на проведение в России в ближайшие три года Кубков мира по борьбе. «Первый, скорее всего, пройдет также в Дагестане», — сообщил глава ФСБР.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Тренер борцов-вольников РФ Тедеев не склонен считать провалом неудачи на КМ в Иране

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Поражения от команд Азербайджана и США в матчах Кубка мира по вольной борьбе в Иране не стоит расценивать как серьезные неудачи, основная задача перспективных российских спортсменов — приобретение необходимого международного опыта, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.
Еще 7 новостей  Все новости
23 февраля

Мутко надеется, что медаль лыжника Устюгова придаст уверенности всей команде на ЧМ

Лыжник Устюгов считает, что должен был завоевать золото ЧМ в спринте

Лыжница Нильссон отказалась пожимать руку Матвеевой после падения в спринте на ЧМ