Канат Бозумбаев возглавил созданную Международную федерацию казах курес
В Астане принято решение о создании Международной федерации казах курес, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Сегодня, 21 февраля, состоялся учредительный конгресс организации, в котором приняли участие делегаты из 35-ти стран, в их числе Гана, Куба, Новая Зеландия, Сербия, Уругвай. В ходе заседания было избрано руководство Международной федерации казах курес, а также отвержден устав и план работ на ближайшие четыре года.
Президентом Международной федерации казах курес избран Канат Бозумбаев, министр энергетики РК.
— Вы знаете, что у нас есть очень сильная, хорошая республиканская федерация казах курес, — начал Бозумбаев. — Ее возглавляет Арман Шураев. Я несколько раз тоже присоединился в качестве почетного президента. У нас с ним хороший опыт проведения «Евразия Барысы», «Алем Барысы» — международных турниров, которые себя не только в Казахстане, но и в мире зарекомендовали, «Казахстан Барысы». Это одни из самых популярных сегодня соревнований наряду с боксом, футболом. Наработался определенный опыт. Для того, чтобы вывести на международный уровень нашу национальную борьбу, мы должны сделать усилие, чтобы пропагандировать ее, чтобы как можно больше человек в мире ей занималось. Потому что это действительно очень популярная борьба. И мы здесь предполагаем, что мы будем стараться в этом направлении проводить работу. Мы будем помогать, в первую очередь, методически
Мы пригласили в Международную федерацию нашего олимпийского чемпиона, который стал первым
— Как будет осуществляться финансирование?
— Финансирование будут осуществлять 35 стран, которые учредили. Аппарат будет очень маленький. Те люди, которых я перечислил,
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— Мы планируем зарегистрироваться. И, конечно, мы и чемпионаты мира должны проводить, как минимум, в два года один раз, и чемпионаты Азии ежегодно, и Кубки мира, Кубки Азии. Поэтому республиканская федерация сосредоточиться на внутренних соревнованиях, как «Казахстан Барысы», а международная — на международных. Не обязательно соревнования должны проходить в Астане, почему они не могут проходить зарубежом?
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