Канат Бозумбаев возглавил созданную Международную федерацию казах курес

Сегодня, 21 февраля, состоялся учредительный конгресс организации, в котором приняли участие делегаты из 35-ти стран, в их числе Гана, Куба, Новая Зеландия, Сербия, Уругвай. В ходе заседания было избрано руководство Международной федерации казах курес, а также отвержден устав и план работ на ближайшие четыре года.

Президентом Международной федерации казах курес избран Канат Бозумбаев, министр энергетики РК. Вице-президентами стали знаменитые казахстанские борцы Жаксылык Ушкемпиров и Даулет Турлыханов.

— Вы знаете, что у нас есть очень сильная, хорошая республиканская федерация казах курес, — начал Бозумбаев. — Ее возглавляет Арман Шураев. Я несколько раз тоже присоединился в качестве почетного президента. У нас с ним хороший опыт проведения «Евразия Барысы», «Алем Барысы» — международных турниров, которые себя не только в Казахстане, но и в мире зарекомендовали, «Казахстан Барысы». Это одни из самых популярных сегодня соревнований наряду с боксом, футболом. Наработался определенный опыт. Для того, чтобы вывести на международный уровень нашу национальную борьбу, мы должны сделать усилие, чтобы пропагандировать ее, чтобы как можно больше человек в мире ей занималось. Потому что это действительно очень популярная борьба. И мы здесь предполагаем, что мы будем стараться в этом направлении проводить работу. Мы будем помогать, в первую очередь, методически какими-то вещами, диски записывать, какую-то литературу давать, может быть, с формой помогать, с арендой залов, обучать тренеров. Чтобы в мире как можно большее распространение эта борьба получила. В свое время дзюдо таким же образом распространялось, таеквондо таким же образом распространялось. Мы здесь не собираемся Америку открывать, собираемся проторенным путем идти.

Мы пригласили в Международную федерацию нашего олимпийского чемпиона, который стал первым вице-президентом, это Жаксылык Ушкемпиров, это наш легендарный палуан, известный всему миру. Мы пригласили Даулета Турлыханова, это наш известнейший борец, он призер Олимпийских игр, многократный чемпион континентов и СССР, спортивный функционер мощнейший был, сейчас в бизнесе, он согласился тоже с нами работать. От Азии вице-президентом стал руководитель федерации Китайской Народной Республики, и от Европы — руководитель федерации Польши. Это будет действительно признанная Международная федерация, ее учредили 35 стран. Она будет зарегистрирована в Казахстане и сертифицирована во всех международных органах, как положено.

— Как будет осуществляться финансирование?

— Финансирование будут осуществлять 35 стран, которые учредили. Аппарат будет очень маленький. Те люди, которых я перечислил, вице-президенты, они совсем никакого финансирования получать не будут, в том числе зарплату, включая меня, никто получать не будет. В основном финансирование надо будет на спонсорской основе, и коммерциализировать надо будет соревнования тоже, чтобы спонсоры были, реклама была. Это на соревнования, в первую очередь, международного уровня — чемпионаты мира, чемпионаты Азии, различного рода Кубки. И плюс для продвижения нашей борьбы зарубежом и внутри страны, а это, в первую очередь, работа с детьми и молодежью. Вот это основные наши приоритеты финансирования.

— Какое-то соревнование уже планируется провести под эгидой Международной федерации?

— Мы планируем зарегистрироваться. И, конечно, мы и чемпионаты мира должны проводить, как минимум, в два года один раз, и чемпионаты Азии ежегодно, и Кубки мира, Кубки Азии. Поэтому республиканская федерация сосредоточиться на внутренних соревнованиях, как «Казахстан Барысы», а международная — на международных. Не обязательно соревнования должны проходить в Астане, почему они не могут проходить зарубежом?