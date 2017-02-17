Сборная Ирана завоевала Кубок мира по вольной борьбе

Борцы из Азербайджана заняли третье место, одержав верх над командой Турции со счетом 7:1. С таким же счетом сборная России победила команду Монголии и заняла пятое место. На седьмой строчке — борцы Грузии, победившие команду Индии — 7:1.

На предварительном этапе иранцы заняли первое место в группе, победив сборные Турции, Индии и Монголии, причем первые две команды были повержены с «сухим» счетом 8:0. Борьба считается в Исламской Республике спортом номер один, поэтому за ходом соревнований следила вся страна. Местные СМИ восторженно сообщают о триумфе национальной команды, подчеркивая, что финал между командами Ирана и США имел принципиальное значение, «прежде всего по политическим причинам».

Межу тем, этот финал мог бы и не состояться. В начале февраля МИД ИРИ принял решение не выдавать американским спортсменам иранские въездные визы. Этот шаг был предпринят в ответ на действия президента СЩА Дональда Трампа, который в рамках ужесточения иммиграционной политики запретил въезд в страну гражданам семи мусульманских стран, в том числе Ирана. Тегеран сразу же заявил, что предпримет симметричные шаги, однако после приостановки реализации иммиграционного указа Трампа власти ИРИ пересмотрели первоначальное решение и все же выдали визы американским борцам.