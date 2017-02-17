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17 февраля 2017, 15:50 | Летние: Борьба | ТАСС

Денис Гольцов выступит на чемпионате России по боевому самбо 2017 года

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира, Европы и России по боевому самбо, чемпион мира по смешанным единоборствам Денис Гольцов примет участие в чемпионате России по боевому самбо 2017 года. Об этом сообщила пресс- служба спортсмена.

Турнир пройдет 25 и 26 февраля в Нижнем Новгороде. Увеличить
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«Чемпионат России по боевому самбо зачастую оказывается по уровню конкуренции сильнее чемпионатов мира и Европы, — сказал Гольцов. — Это тот основной старт, на который собираешься и на котором концентрируешься гораздо больше, чем на международных соревнованиях. Спортсмены, выступающие в финалах чемпионате России, хорошо знают технику друг друга и имеют опыт личных встреч, поэтому гораздо сложнее удивить чем-то, когда изучены все твои коронные приемы».

«В этот раз кардинальных изменений в моей подготовке к национальному чемпионату не было. Оттачивал навыки, много времени уделяли функциональной подготовке. Это очень важный вопрос для тяжеловесов. Если ты не дышишь, то вся техника уже не имеет никакого смысла, когда по своему потенциалу проигрываешь полсхватки», — добавил спортсмен.

Спортсмен подытожил, что основная цель любительского спорта — это выполнение спортивных нормативов и, как вершина, — получение звания Заслуженного мастера спорта. «Это то ценное, что остается на всю жизнь. Чемпионат России можно расценивать как очередной старт. Благодаря любительскому спорту не происходит пауз в подготовке», — добавил Гольцов.

Чемпионат России по боевому самбо пройдет 25 и 26 февраля в Нижнем Новгороде, победители турнира войдут в состав сборной России на чемпионате мира в Сочи в ноябре.
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