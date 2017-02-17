Тренер борцов-вольников РФ Тедеев не склонен считать провалом неудачи на КМ в Иране
МОСКВА, 17 фев —
Р-Спорт, Олег Богатов. Поражения от команд Азербайджана и США в матчах Кубка мира по вольной борьбе в Иране не стоит расценивать как серьезные неудачи, основная задача перспективных российских спортсменов — приобретение необходимого международного опыта, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.
Россияне в четверг на групповом этапе уступили азербайджанцам (4:4, поражение по дополнительным показателям) и американцам (2:6), в результате чего лишились шансов бороться за медали. В итоге россияне заняли на турнире 5-е место, одолев команду Монголии (7:1).
«Поражения в Кубке мира не стоит рассматривать как очень серьезные неудачи, — сказал по телефону Тедеев. — Потому что перед нашей командой не стояла задача выиграть этот турнир. Мы боремся молодой командой, и для ребят сейчас самое главное — проверить себя в схватках с сильными соперниками и приобрести необходимый международный опыт. А команды из США и Азербайджана выступают практически олимпийскими составами».
Специалист отметил, что важным этапом проверки команды станет чемпионат Европы, который пройдет
«На чемпионате Европы в Сербии мы уже будем ставить серьезную задачу — победить в командном зачете», — подчеркнул собеседник агентства.
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