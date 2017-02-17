Тренер борцов-вольников РФ Тедеев не склонен считать провалом неудачи на КМ в Иране

Россияне в четверг на групповом этапе уступили азербайджанцам (4:4, поражение по дополнительным показателям) и американцам (2:6), в результате чего лишились шансов бороться за медали. В итоге россияне заняли на турнире 5-е место, одолев команду Монголии (7:1).

«Поражения в Кубке мира не стоит рассматривать как очень серьезные неудачи, — сказал по телефону Тедеев. — Потому что перед нашей командой не стояла задача выиграть этот турнир. Мы боремся молодой командой, и для ребят сейчас самое главное — проверить себя в схватках с сильными соперниками и приобрести необходимый международный опыт. А команды из США и Азербайджана выступают практически олимпийскими составами».

Специалист отметил, что важным этапом проверки команды станет чемпионат Европы, который пройдет 2—7 мая в сербском городе Нови-Сад.

«На чемпионате Европы в Сербии мы уже будем ставить серьезную задачу — победить в командном зачете», — подчеркнул собеседник агентства.