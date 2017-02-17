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17 февраля 2017, 13:33 | Летние: Борьба | ТАСС

Сборная России заняла пятое место на Кубке мира по вольной борьбе в Иране

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сборная России стала пятой на Кубке мира по вольной борьбе, который проходит в Иране.

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В матче за пятое место российские борцы победили команду Монголии со счетом 7:1.

Сборную России на турнире в Иране возглавлял олимпийский чемпион 2012 года Джамал Отарсултанов, который выступает в категории до 61 кг. В команду также вошли Артем Гебеков, Зелимхан Абакаров (57 кг), Виктор Рассадин (61 кг), Алан Гогаев, Чермен Валиев (65 кг), Алибек Акбаев, Магомедхабиб Кадимагомедов (70 кг), Ацамаз Санакоев, Радик Валиев (74 кг), Владислав Валиев, Ахмед Магамаев (86 кг), Юрий Белоновский, Расул Магомедов (97 кг), Владислав Байцаев, Мухамагази Магомедов (125 кг).

Турнир завершится в пятницу. В финале встретятся команды Ирана и США.
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