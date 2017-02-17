Сборная России по вольной борьбе победила команду Грузии на КМ в Иране

Победы в своих схватках одержали Зелимхан Абакаров, Виктор Рассадин, Чермен Валиев, Ахмед Магамаев и Расул Магомедов.



Ранее российские борцы уступили командам Азербайджана и США. Сборная России поспорит за пятое место с командой Монголии. В финал вышли сборные США и Ирана. Турция и Азербайджан сразятся в противостоянии за третье место.



Вольная борьба. Кубок мира. Керманшах. Группа А. Третий тур

Россия — Грузия — 5:3

До 57 кг. Зелимхан Абакаров — Бека Буджиашвили — 10:2 (3:1).

До 61 кг. Виктор Рассадин — Шота Партанидзе — 14:4 (4:1).

До 65 кг. Чермен Валиев — Иверико Жулакидзе — 12:7 (3:1).

До 70 кг. Алибек Акбаев — Константин Хабалашвили — 2:2 (1:3).

До 74 кг. Радик Валиев — Якоб Макарашвили — 2:4 (1:3).

До 86 кг. Ахмед Магамаев — Давид Хуцишвили — 10:0 (4:0).

До 97 кг. Расул Магомедов — Звиад Метревели — 4:0 (3:0).

До 125 кг. Мухамагази Магомедов — Гено Петриашвили — 2:13 (1:4).