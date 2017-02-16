Кубок мира по вольной борьбе стартует в Иране

Сборную России на турнире в Иране возглавляет олимпийский чемпион 2012 года Джамал Отарсултанов, который выступит в категории до 61 кг. В команду также вошли Артем Гебеков, Зелимхан Абакаров (57 кг), Виктор Рассадин (61 кг), Алан Гогаев, Чермен Валиев (65 кг), Алибек Акбаев, Магомедхабиб Кадимагомедов (70 кг), Ацамаз Санакоев, Радик Валиев (74 кг), Владислав Валиев, Ахмед Магамаев (86 кг), Юрий Белоновский, Расул Магомедов (97 кг), Владислав Байцаев, Мухамагази Магомедов (125 кг).

Помимо Отарсултанова, самым именитым в команде является чемпион Европы Алан Гогаев. Пропустят турнир лидеры сборной — чемпионы Олимпийских игр 2016 года Сослан Рамонов и Абдулрашид Садулаев, серебряный призер Аниуар Гедуев и чемпион мира в неолимпийской категории до 70 кг Магомед Курбаналиев.

Главными фаворитами предстоящего турнира вновь будут иранские борцы, которые выиграли шесть предыдущих кубков мира. В составе иранской сборной — олимпийский чемпион 2016 года в категории до 74 кг Хасан Яздани, а также серебряный призер в тяжелом весе Комейл Гасеми. Конкуренцию хозяевам способна составить сборная США, в составе которой заявлен олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Кайл Снайдер (97 кг), а также Джордан Барроуз, который победил в 2012 году в Лондоне в категории до 74 кг.

Американской сборной в начале февраля было отказано во въезде в Иран — в ответ на ужесточение миграционного законодательства в США, которое затронуло в том числе и граждан персидской страны. Однако через несколько дней запрет был снят после согласований между национальными федерациями.

Борьба в восьми категориях

Соревнования Кубка мира пройдут в восьми категориях, из которых шесть являются олимпийскими. На предварительном этапе команды 16 февраля проведут поединки в группах — по одному в каждой категории. Победители групп выходят в финал, остальные сборные разыграют третье, пятое и седьмое места. Группу А составили сборные России, Азербайджана, Грузии и США, группу В — Ирана, Турции, Индии и Монголии.

Решающие встречи состоятся в пятницу, турнир пройдет на арене «Имам Хомейни» в Керманшахе — городе на западе Ирана.

Кубок мира по вольной борьбе ежегодно проводится с 1973 года. Сборные СССР и России выигрывали трофей чаще других команд — 21 раз, однако последний титул датирован 2011 годом, когда кубок был разыгран в Махачкале. 13 раз побеждали борцы из США, восемь раз — иранские спортсмены. Год назад Кубок мира прошел в Лос-Анджелесе, в финале иранцы победили сборную России.