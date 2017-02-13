Волков стал седьмым на турнире «Большого шлема» по дзюдо в Париже
В Париже (Франция) завершился турнир «Большого шлема» по дзюдо.
Во второй день соревнований россияне не смогли занять призовых мест. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Андрей Волков, ставший седьмым в категории свыше 100 кг.
Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Париж
Мужчины. До 81 кг
1. Франк Де Вит (Нидерланды).
2. Зебеда Рехвиашвили (Грузия).
3. Папе Ндиае и Баптист Пьер (оба — Франция)…
9−16. Алан Хубецов (Россия).
До 90 кг
1. Чен Сюнчжао (Китай).
2. Аксель Клерге (Франция).
3. Донхан Гвак (Южная Корея) и Михаэль Зганк (Словения)…
17−32. Александр Григорьев (Россия).
До 100 кг
1. Кентаро Ида (Япония).
2. Сириль Маре (Франция).
3. Жорже Фонсека (Португалия) и Варлам Липартелиани (Грузия)…
9−16. Адлан Бисултанов, Кирилл Денисов (оба — Россия).
Свыше 100 кг
1. Такеси Одзитани (Япония).
2. Рю Ситиное (Япония).
3. Рафаэль Сильва (Бразилия) и Дуренбаяр Ульзибаяр (Монголия)…
7. Андрей Волков (Россия).
Женщины. Свыше 78 кг
1. Сара Асаина (Япония).
2. Канае Ямабе (Япония).
3. Эмили Андеол (Франция) и Минчжеон Ким (Южная Корея)…
17. Ксения Чибисова (Россия).
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