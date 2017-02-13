Волков стал седьмым на турнире «Большого шлема» по дзюдо в Париже

Во второй день соревнований россияне не смогли занять призовых мест. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Андрей Волков, ставший седьмым в категории свыше 100 кг.



Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Париж

Мужчины. До 81 кг

1. Франк Де Вит (Нидерланды).

2. Зебеда Рехвиашвили (Грузия).

3. Папе Ндиае и Баптист Пьер (оба — Франция)…

9−16. Алан Хубецов (Россия).



До 90 кг

1. Чен Сюнчжао (Китай).

2. Аксель Клерге (Франция).

3. Донхан Гвак (Южная Корея) и Михаэль Зганк (Словения)…

17−32. Александр Григорьев (Россия).

До 100 кг

1. Кентаро Ида (Япония).

2. Сириль Маре (Франция).

3. Жорже Фонсека (Португалия) и Варлам Липартелиани (Грузия)…

9−16. Адлан Бисултанов, Кирилл Денисов (оба — Россия).



Свыше 100 кг

1. Такеси Одзитани (Япония).

2. Рю Ситиное (Япония).

3. Рафаэль Сильва (Бразилия) и Дуренбаяр Ульзибаяр (Монголия)…

7. Андрей Волков (Россия).



Женщины. Свыше 78 кг

1. Сара Асаина (Япония).

2. Канае Ямабе (Япония).

3. Эмили Андеол (Франция) и Минчжеон Ким (Южная Корея)…

17. Ксения Чибисова (Россия).