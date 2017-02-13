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13 февраля 2017, 9:09 | Летние: Борьба | ТАСС

IJF подала заявку на включение смешанных командных соревнований в программу ОИ-2020

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Международная федерация дзюдо (IJF) официально подала заявку в Международный олимпийский комитет на включение смешанного командного первенства в программу Игр 2020 года в Токио. Об этом сообщил президент IJF Мариус Визер, слова которого приводит Kyodo.

Новое соревнование предполагает участие трех мужчин и трех женщин. Увеличить
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По словам Визера, новое соревнование предполагает участие трех мужчин (весовые категории 73, 90 и более 90 кг) и трех женщин (57, 70 и более 70 кг). «Таким образом мы увеличим ценность дзюдо и Олимпийских игр», — сказал Визер.

Новые правила и дисциплина были апробированы на турнире Большого шлема в Париже, который завершился в воскресенье. В частности, время продолжительности мужских схваток было уменьшено с пяти до четырех минут.

Ранее МОК включил каратэ, серфинг, бейсбол/софтбол, скалолазание и скейтбординг в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. Решение было единогласно принято в начале августа 2016 года в ходе 129-й сессии организации, которая предваряла старт Игр в Рио-де-Жанейро. Предполагается, что включение этих видов спорта увеличит медальную программу Олимпиады на 18 комплектов, в борьбу за которые вступят 474 спортсмена.
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