IJF подала заявку на включение смешанных командных соревнований в программу ОИ-2020

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По словам Визера, новое соревнование предполагает участие трех мужчин (весовые категории 73, 90 и более 90 кг) и трех женщин (57, 70 и более 70 кг). «Таким образом мы увеличим ценность дзюдо и Олимпийских игр», — сказал Визер.

Новые правила и дисциплина были апробированы на турнире Большого шлема в Париже, который завершился в воскресенье. В частности, время продолжительности мужских схваток было уменьшено с пяти до четырех минут.