IJF подала заявку на включение смешанных командных соревнований в программу ОИ-2020
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Международная федерация дзюдо (IJF) официально подала заявку в Международный олимпийский комитет на включение смешанного командного первенства в программу Игр 2020 года в Токио. Об этом сообщил президент IJF Мариус Визер, слова которого приводит Kyodo.
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По словам Визера, новое соревнование предполагает участие трех мужчин (весовые категории 73, 90 и более 90 кг) и трех женщин (57, 70 и более 70 кг). «Таким образом мы увеличим ценность дзюдо и Олимпийских игр», — сказал Визер.
Новые правила и дисциплина были апробированы на турнире Большого шлема в Париже, который завершился в воскресенье. В частности, время продолжительности мужских схваток было уменьшено с пяти до четырех минут.
Ранее МОК включил каратэ, серфинг, бейсбол/софтбол, скалолазание и скейтбординг в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. Решение было единогласно принято в начале августа 2016 года в ходе 129-й сессии организации, которая предваряла старт Игр в
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