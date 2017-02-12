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12 февраля 2017, 12:13 | Летние: Борьба | ТАСС

Чемпионат Японии по самбо на Кубок президента РФ прошел в Токио

ТОКИО, 12 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России Владимира Путина прошел в воскресенье в японской столице. По итогам соревнований определились два победителя — ими стали Дай Аоки среди мужчин и Саори Адати — среди женщин.

В марте они отправятся на Кубок мира по самбо в Москву, а в ноябре — на чемпионат мира в Сочи. «В этом году, по ощущениям, мы собрали в два раза больше зрителей, чем обычно», — рассказал ТАСС вице-президент Федерации самбо Японии и член исполнительного комитета Международной федерации самбо Нобуюки Асаи. Он также отметил, что и количество спортсменов в этом году возросло и достигло отметки в 120 человек.

Асаи признал, что в этом году общее число девушек- участниц сократилось. «Сейчас проходят различные первенства по дзюдо, и наши девушки активно там выступают, поэтому на чемпионат по самбо многие не смогли приехать», — отметил он. При этом вице-президент Федерации самбо Японии выразил надежду, что в будущем году ситуация исправится.

Самбо было широко распространено в Японии с конца 1970-х до начала 1990-х годов. После Олимпиады 1980 года интерес к этому виду начал постепенно снижаться, но очередной всплеск популярности самбо в Японии произошел перед 2013 годом, когда в Казани проходила Универсиада. Нынешний турнир стал 43-м по счету чемпионатом Японии и пятым на Кубок президента РФ.
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