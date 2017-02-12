Белорусские самбисты завоевали 7 золотых медалей на международном турнире категории А в Минске

Подопечные Вячеслава Кота в первый день турнира выиграли три золота. На верхнюю ступень пьедестала поднимались Ваэ Тутхалян (62 кг), Степан Попов (74 кг) и Сергей Фирсов (боевое самбо 100 кг).

Во второй соревновательный день белорусы еще четырежды становились первыми. Так, Анжела Морозова победила в категории до 68 кг украинскую соперницу Дарью Рехил. Уверенно выиграла схватку с Галиной Ковальской из Украины белоруска Мария Кондратьева и стала первой в категории до 80 кг. Успешно провел свой финальный поединок один из ведущих белорусских самбистов Александр Кокша (68 кг). Он был сильнее грузинского атлета Миндия Лулуашвили. В разделе боевого самбо золотую медаль выиграл Эдуард Муравицкий (74 кг).

Всего в копилке сборной Беларуси 7 золотых, 9 серебряных и 19 бронзовых наград. Президентский спортивный клуб по традиции наградил специальными призами наиболее отличившихся мастеров самбо. «За лучшую технику» был отмечен Олег Бабгоев (Россия). Белоруска Анжела Морозова был признана лучшей в номинации «За волю к победе».

Также отдельная награда за «Самую быструю победу» вручена Степану Попову (Беларусь), а за «Самый красивый бросок» приз получил Александр Кокша.