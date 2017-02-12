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12 февраля 2017, 10:50 | Летние: Борьба | ТАСС

Чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России стартовал в Токио

ТОКИО, 12 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России Владимира Путина стартовал в воскресенье в японской столице. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации самбо Японии и член исполнительного комитета Международной федерации самбо Нобуюки Асаи.

Победители турнира получат право отправиться в марте на Кубок мира по самбо в Москву и в ноябре — на чемпионат мира в Сочи. Увеличить
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Ежегодно в чемпионате принимает участие более 100 спортсменов. Победители турнира получат право отправиться в марте на Кубок мира по самбо в Москву и в ноябре — на чемпионат мира в Сочи.

По словам Асаи, самбо в Японии продолжает набирать популярность, о чем свидетельствует неподдельный интерес со стороны зрителей, которые каждый год приходят посмотреть на чемпионат страны. «Мы продолжим работать для того, чтобы этот вид спорта развивался в нашей стране», — отметил он.

Самбо было широко распространено в Японии с конца 1970-х до начала 1990-х годов. После Олимпиады 1980 года интерес к этому виду начал постепенно снижаться, но очередной всплеск популярности самбо в Японии произошел перед 2013 годом, когда в Казани проходила Универсиада. Нынешний турнир является 43-м чемпионатом Японии и пятым на Кубок президента РФ.
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