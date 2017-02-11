Российский дзюдоист Арданов завоевал серебро на турнире Большого шлема в Париже

В финале россиянин уступил японцу Хифуми Абэ. Бронзовыми призерами стали грузин Важа Маргвелашвили и азербайджанец Нижат Шихализада.

В соревнованиях среди женщин в весовой категории до 52 кг бронзовую медаль завоевала россиянка Наталья Кузютина, еще одним бронзовым призером стала Дистрия Красники из Косова. Победительницей стала ее соотечественница Мажлинда Кельменди, в финальной схватке одолевшая японку Нацуми Цуноду.

Турнир завершится 12 февраля.