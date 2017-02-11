Российский дзюдоист Арданов завоевал серебро на турнире Большого шлема в Париже
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Анзаур Арданов занял второе место в весовой категории до 66 кг на турнире Большого шлема, который проходит в Париже.
В финале россиянин уступил японцу Хифуми Абэ. Бронзовыми призерами стали грузин Важа Маргвелашвили и азербайджанец Нижат Шихализада.
В соревнованиях среди женщин в весовой категории до 52 кг бронзовую медаль завоевала россиянка Наталья Кузютина, еще одним бронзовым призером стала Дистрия Красники из Косова. Победительницей стала ее соотечественница Мажлинда Кельменди, в финальной схватке одолевшая японку Нацуми Цуноду.
Турнир завершится 12 февраля.
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