Федерации спортивной борьбы Южной Осетии и России подписали соглашение о сотрудничестве

Документ был подписан в Цхинвале президентами федераций спортивной борьбы России и Южной Осетии Михаилом Мамиашвили и Дзамболатом Тедеевым соответственно, который также является главным тренером сборной России по вольной борьбе. «Это обоюдное обязательство, которое в дальнейшем послужит прочным фундаментом для развития вольной борьбы, и уже далее, общими усилиями, появятся и сборные по возрастам», — сказал Мамиашвили.

Он отметил, что «благодаря усилиям и стараниям представителей осетинской нации Россия в тяжелейших условиях добилась положительных результатов во время Олимпийских игр 2016 года, где победную, золотую точку, поставил представитель вашего народа — Сослан Рамонов». По его словам, Федерация спортивной борьбы России передаст в дар югоосетинским коллегам четыре борцовских ковра и около 70 комплектов борцовской экипировки.

По словам Тедеева, подписание соглашения — «это большое событие в истории спорта Южной Осетии, так как впервые две общественные спортивные организации подписали договор о взаимном сотрудничесвте». «Но даже тогда, когда он еще не был подписан, Федерация спортивной борьбы России всегда помогала и оказывала серьезную поддержку борцам Южной Осетии в самые тяжелые для нас годы», — отметил он.

В настоящее время в Южной Осетии находится целый десант именитых спортсменов и тренеров из России, которые проводят мастер-классы для юных югоосетинских борцов. Помимо Мамиашвили, это вице-президент Федерации спортивной борьбы России Арсен Фадзаев, министр спорта РСО-Алании Хасан Бароев, олимпийские чемпионы Сослан Рамонов, Алан Хугаев, Хаджимурат Магомедов, Абдусалам Гадисов, Махач Муртазалиев и другие.

Федерация спортивной борьбы Республики Южной Осетии была образована в октябре 2016 года. Тогда же президентом федерации был избран заслуженный тренер, заслуженный мастер спорта по вольной борьбе, заслуженный тренер России и уроженец Южной Осетии Дзамболат Тедеев.