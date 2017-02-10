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10 февраля 2017, 10:13 | Летние: Борьба | Sports.kz

Шесть казахстанских борцов — в мировом рейтинге «классиков»

United World Wresting выпустил обновленный рейтинг греко-римской борьбы, сообщает Kazakhstan Wrestling Online.

United World Wresting выпустил обновленный рейтинг <nobr>греко-римской</nobr> борьбы сообщает Kazakhstan Wrestling <span class=stop>Online</span>. Увеличить
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В мировом рейтинге по греко-римской борьбе шесть казахстанцев:
59 кг: Алмат Кебиспаев — 9-е место, Мейрамбек Айнагулов — 16-е место;
66 кг: Демеу Жадыраев — 17-е место;
71 кг: Асхат Жанбыров — 19-е место;
75 кг: Досжан Картиков — 11-е место;
80 кг: Даулет Жаксылыков — 20-е место.

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