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10 февраля 2017, 9:52 | Летние: Борьба | Sports.kz

Шесть казахстанок — в мировом рейтинге женской борьбы

Вышел обновленный рейтинг UWW представительниц женской борьбы, сообщает Kazakhstan Wrestling Online.

Вышел обновленный рейтинг UWW представительниц женской борьбы сообщает Kazakhstan Wrestling <span class=stop>Online</span>. Увеличить
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В новой версии рейтинга — шесть казахстанских спортсменок:
48 кг: Жулдыз Эшимова — 6-е место
55 кг: Айым Абдильдина — 4-е место
58 кг: Аяулым Касымова — 5-е место
63 кг: Екатерина Ларионова — 3-е место
69 кг: Эльмира Сыздыкова — 4-е место
75 кг: Гюзель Манюрова — 2-е место.

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