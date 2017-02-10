Шесть казахстанок — в мировом рейтинге женской борьбы
Вышел обновленный рейтинг UWW представительниц женской борьбы, сообщает Kazakhstan Wrestling Online.
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В новой версии рейтинга — шесть казахстанских спортсменок:
48 кг: Жулдыз Эшимова — 6-е место
55 кг: Айым Абдильдина — 4-е место
58 кг: Аяулым Касымова — 5-е место
63 кг: Екатерина Ларионова — 3-е место
69 кг: Эльмира Сыздыкова — 4-е место
75 кг: Гюзель Манюрова — 2-е место.
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