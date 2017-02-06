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6 февраля 2017, 18:29 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

Стал известен состав сборной России по вольной борьбе на Кубок мира в Иране

Тренерский штаб сборной России по вольной борьбе объявил состав команды на предстоящий Кубок мира, который пройдёт 16—17 февраля в Иране, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Вольная борьба. Кубок мира. Керманшах, Иран
Состав сборной России

До 57 кг. Артём Гебеков, Зелимхан Абакаров.
До 61 кг. Джамал Отарсултанов, Виктор Рассадин.
До 65 кг. Алан Гогаев, Чермен Валиев.
До 70 кг. Алибек Акбаев, Магомедхабиб Кадимагомедов.
До 74 кг. Ацамаз Санакоев, Радик Валиев.
До 86 кг. Владислав Валиев, Ахмед Магамаев.
До 97 кг. Юрий Белоновский, Расул Магомедов.
До 125 кг. Владислав Байцаев, Мухамагази Магомедов.
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