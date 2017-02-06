Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/28679979/
6 февраля 2017, 17:45 | Летние: Борьба | ТАСС

Олимпийский чемпион 2012 года борец Отарсултанов выступит на Кубке мира в Иране

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2012 года Джамал Отарсултанов примет участие на Кубке мира по вольной борьбе, который пройдет 16—17 февраля в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Федерация спортивной борьбы России.

Чемпион Европы 2012 года Алан Гогаев будет представлять Россию в категории до 65 кг. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отарсултанов выступает в весовой категории до 61 кг. Чемпион Европы 2012 года Алан Гогаев будет представлять Россию в категории до 65 кг.

Полностью состав национальной сборной выглядит следующим образом: до 57 кг — Артем Гебеков, Зелимхан Абакаров; до 61 кг — Джамал Отарсултанов, Виктор Рассадин; до 65 кг — Алан Гогаев, Чермен Валиев; до 70 кг — Алибек Акбаев, Магомедхабиб Кадимагомедов; до 74 кг — Ацамаз Санакоев, Радик Валиев; до 86 кг — Владислав Валиев, Ахмед Магамаев; до 97 кг — Юрий Белоновский, Расул Магомедов; до 125 кг — Владислав Байцаев, Мухамагази Магомедов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Стал известен состав сборной России по вольной борьбе на Кубок мира в Иране

Тренерский штаб сборной России по вольной борьбе объявил состав команды на предстоящий Кубок мира, который пройдёт 16—17 февраля в Иране, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.
Еще 7 новостей  Все новости
6 февраля

Колобков надеется, что легкоатлеты РФ вскоре будут допущены к международным стартам

Все на старт: в массовой гонке "Лыжня России" примут участие более 1,5 млн человек

Расходы на подготовку к ЧМ-2018 по футболу увеличены на 19,1 млрд рублей