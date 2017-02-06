Олимпийский чемпион 2012 года борец Отарсултанов выступит на Кубке мира в Иране

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Отарсултанов выступает в весовой категории до 61 кг. Чемпион Европы 2012 года Алан Гогаев будет представлять Россию в категории до 65 кг.

Полностью состав национальной сборной выглядит следующим образом: до 57 кг — Артем Гебеков, Зелимхан Абакаров; до 61 кг — Джамал Отарсултанов, Виктор Рассадин; до 65 кг — Алан Гогаев, Чермен Валиев; до 70 кг — Алибек Акбаев, Магомедхабиб Кадимагомедов; до 74 кг — Ацамаз Санакоев, Радик Валиев; до 86 кг — Владислав Валиев, Ахмед Магамаев; до 97 кг — Юрий Белоновский, Расул Магомедов; до 125 кг — Владислав Байцаев, Мухамагази Магомедов.