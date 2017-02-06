Олимпийский чемпион 2012 года борец Отарсултанов выступит на Кубке мира в Иране
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2012 года Джамал Отарсултанов примет участие на Кубке мира по вольной борьбе, который пройдет
16—17 февраля в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Федерация спортивной борьбы России.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Отарсултанов выступает в весовой категории до 61 кг. Чемпион Европы 2012 года Алан Гогаев будет представлять Россию в категории до 65 кг.
Полностью состав национальной сборной выглядит следующим образом: до 57 кг — Артем Гебеков, Зелимхан Абакаров; до 61 кг — Джамал Отарсултанов, Виктор Рассадин; до 65 кг — Алан Гогаев, Чермен Валиев; до 70 кг — Алибек Акбаев, Магомедхабиб Кадимагомедов; до 74 кг — Ацамаз Санакоев, Радик Валиев; до 86 кг — Владислав Валиев, Ахмед Магамаев; до 97 кг — Юрий Белоновский, Расул Магомедов; до 125 кг — Владислав Байцаев, Мухамагази Магомедов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter