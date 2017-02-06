Россияне выиграли 10 золотых наград на 1-м международном турнире по самбо для глухих
МОСКВА, 6 фев —
Р-Спорт, Олег Богатов. Спортсмены сборной России одержали 10 побед на первом международном турнире по самбо среди инвалидов по слуху, завершившемся в воскресенье в Зеленограде, сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе Международной федерации самбо (FIAS).
Турнир проводился под патронажем FIAS и при поддержке Международного комитета спорта глухих (CISS). В соревновании приняли участие сборные Армении, Белоруссии, Италии, Киргизии, Молдавии, Монголии, России и Украины, самбисты разыграли комплекты наград в семи мужских и семи женских весовых категориях.
Победителями соревнований стали россияне Наталия Егоричева (весовая категория до 48 кг), Екатерина Сазонова (до 52 кг), Светлана Крюкова (до 56 кг), Инна Стринаглюк (до 64 кг), Анна Ткаченко (до 68 кг), Мила Слепушева (до 72 кг), Анастасия Таланова (свыше 72 кг), Евгений Утюшев (до 74 кг), Сергей Цыренжапов (до 82 кг) и Ростислав Берк (до 90 кг).
В других весовых категориях первые места заняли Марсбек Атабеков (до 57 кг), Ильгиз Каналбек уулу (свыше 90 кг, оба — Киргизия), Алеандро Тристано (до 62 кг, Италия),
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