Россияне выиграли 10 золотых наград на 1-м международном турнире по самбо для глухих

Турнир проводился под патронажем FIAS и при поддержке Международного комитета спорта глухих (CISS). В соревновании приняли участие сборные Армении, Белоруссии, Италии, Киргизии, Молдавии, Монголии, России и Украины, самбисты разыграли комплекты наград в семи мужских и семи женских весовых категориях.

Победителями соревнований стали россияне Наталия Егоричева (весовая категория до 48 кг), Екатерина Сазонова (до 52 кг), Светлана Крюкова (до 56 кг), Инна Стринаглюк (до 64 кг), Анна Ткаченко (до 68 кг), Мила Слепушева (до 72 кг), Анастасия Таланова (свыше 72 кг), Евгений Утюшев (до 74 кг), Сергей Цыренжапов (до 82 кг) и Ростислав Берк (до 90 кг).