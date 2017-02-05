Чемпион мира борец Гадисов завершил карьеру и вошел в тренерский штаб сборной РФ

Гадисов завоевал золото на чемпионате мира-2014 и дважды выигрывал чемпионат Европы — в 2012-м и 2014-м годах. В штабе сборной России по вольной борьбе 27-летний спортсмен займет пост старшего тренера и будет отвечать за категорию до 97 кг.

«Идея ввести в тренерский состав Гадисова появилась сравнительно давно. Мы разговаривали по этому поводу еще на сборе в Сан-Паулу (Бразилия) перед Олимпиадой. Гадисов ставил перед собой задачу отобраться на Олимпийские игры в Рио, но… Все помнят, что было в Якутске. Олимпийская медаль — единственная, которой нет в коллекции Гадисова. И на сборе в Сан-Паулу он мне признался, что устал от борьбы и больше не хочет бороться. В его планы входила политическая карьера, но он оговорился, что если у него вдруг не получится, он даже не знает что делать», — сказал главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.