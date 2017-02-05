Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/28669372/
5 февраля 2017, 19:47 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Чемпион мира борец Гадисов завершил карьеру и вошел в тренерский штаб сборной РФ

Чемпион мира и Европы по вольной борьбе россиянин Абдусалам Гадисов завершил карьеру и вошел в тренерский штаб сборной РФ по вольной борьбе, сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Гадисов завоевал золото на чемпионате мира-2014 и дважды выигрывал чемпионат Европы — в 2012-м и 2014-м годах. В штабе сборной России по вольной борьбе 27-летний спортсмен займет пост старшего тренера и будет отвечать за категорию до 97 кг.

«Идея ввести в тренерский состав Гадисова появилась сравнительно давно. Мы разговаривали по этому поводу еще на сборе в Сан-Паулу (Бразилия) перед Олимпиадой. Гадисов ставил перед собой задачу отобраться на Олимпийские игры в Рио, но… Все помнят, что было в Якутске. Олимпийская медаль — единственная, которой нет в коллекции Гадисова. И на сборе в Сан-Паулу он мне признался, что устал от борьбы и больше не хочет бороться. В его планы входила политическая карьера, но он оговорился, что если у него вдруг не получится, он даже не знает что делать», — сказал главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

«Но это было полгода назад. На сбор в Сочи я Абусика пригласил в качестве спортсмена. Мы вернулись к разговору, который между нами состоялся в Сан-Паулу. Собрались тренерским советом и я озвучил наш с Абдусаламом разговор. Совет меня поддержал, и мы ввели его в тренерский состав в качестве старшего тренера, отвечающего за его родную весовую категорию до 97 кг», — заявил Тедеев.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Власти Ирана не пустили в страну на КМ сборную США по борьбе в ответ на указ Трампа

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Власти Ирана решили не пускать в страну на Кубок мира по вольной борьбе сборную США в ответ на указ Дональда Трампа, запрещающий гражданам Ирана въезд в США, сообщает АФП.
Еще 7 новостей  Все новости
3 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя