Чемпион мира борец Гадисов завершил карьеру и вошел в тренерский штаб сборной РФ
Чемпион мира и Европы по вольной борьбе россиянин Абдусалам Гадисов завершил карьеру и вошел в тренерский штаб сборной РФ по вольной борьбе, сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Гадисов завоевал золото на чемпионате мира-2014 и дважды выигрывал чемпионат Европы — в 2012-м и 2014-м годах. В штабе сборной России по вольной борьбе 27-летний спортсмен займет пост старшего тренера и будет отвечать за категорию до 97 кг.
«Идея ввести в тренерский состав Гадисова появилась сравнительно давно. Мы разговаривали по этому поводу еще на сборе в
«Но это было полгода назад. На сбор в Сочи я Абусика пригласил в качестве спортсмена. Мы вернулись к разговору, который между нами состоялся в
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