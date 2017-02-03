МИД Ирана выступил против участия борцов из США на Кубке мира в Керманшахе

По его словам, данный вопрос рассматривался в специальном комитете иранского внешнеполитического ведомства. В результате комитет выступил против приезда в Иран американских спортсменов. «Во внимание была принята проводимая новой администрацией США политика», — отметил Гасеми.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с одним из них вводится трехмесячный запрет на въезд в страну граждан семи мусульманских государств, в том числе Ирана.

Вскоре после подписания этого указа МИД Ирана заявил, что ответ на запрет иранцам посещать США будет симметричным. «Решение американских властей об ограничении поездок мусульман в США является очевидным оскорблением исламского мира и особенно иранской нации. Правительство Исламской Республики пойдет на соответствующие правовые, консульские и политические шаги и будет предпринимать симметричные действия в интересах защиты прав своих граждан до полного устранения унизительных для иранцев ограничений», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.