Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/28652555/
3 февраля 2017, 13:59 | Летние: Борьба | ТАСС

МИД Ирана выступил против участия борцов из США на Кубке мира в Керманшахе

ТЕГЕРАН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. МИД Ирана выступил против участия сборной США в предстоящем 16—17 февраля Кубке мира по вольной борьбе в иранском городе Керманшах. Об этом сообщил агентству ИРНА официальный представитель МИД Исламской Республики Бахрам Гасеми.

По его словам, данный вопрос рассматривался в специальном комитете иранского внешнеполитического ведомства. В результате комитет выступил против приезда в Иран американских спортсменов. «Во внимание была принята проводимая новой администрацией США политика», — отметил Гасеми.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с одним из них вводится трехмесячный запрет на въезд в страну граждан семи мусульманских государств, в том числе Ирана.

Вскоре после подписания этого указа МИД Ирана заявил, что ответ на запрет иранцам посещать США будет симметричным. «Решение американских властей об ограничении поездок мусульман в США является очевидным оскорблением исламского мира и особенно иранской нации. Правительство Исламской Республики пойдет на соответствующие правовые, консульские и политические шаги и будет предпринимать симметричные действия в интересах защиты прав своих граждан до полного устранения унизительных для иранцев ограничений», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Призер ОИ борец Гедуев пропустит мемориал Ярыгина и будет готовиться к КМ, ЧР и ЧМ

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по вольной борьбе россиянин Аниуар Гедуев заявил агентству «Р-Спорт», что не будет выступать на предстоящем турнире памяти Ивана Ярыгина в Красноярске, а основными стартами в нынешнем году для него станут Кубок мира, чемпионат России и чемпионат мира.
Все новости
3 февраля

В МИД РФ разочарованы решением МПК о недопуске российских паралимпийцев к соревнованиям

Поветкин даст показания по делу с Уайлдером в суде Нью-Йорка

Боксер Дмитрий Чудинов хотел бы провести бой с чемпионом мира Дигейлом