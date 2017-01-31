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31 января 2017, 19:20 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Призер ОИ-2016 по борьбе Валерия Коблова начнет сезон в феврале на турнире в Швеции

Первый официальный старт в новом сезоне состоится в середине февраля на международном турнире в Клиппане (Швеция), сообщила агентству «Р-Спорт» серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по женской борьбе Валерия Коблова.

Россиянка на Олимпиаде-2016 заняла второе место в весовой категории до 58 килограммов. Коблова в июне 2015 года получила тяжелую травму колена (разрыв задней крестообразной связки) на Европейских играх. После операции и восстановления россиянка завоевала олимпийскую лицензию на заключительном квалификационном турнире в Турции. На Играх-2016 она упустила победу на последних секундах финальной схватки с японкой Каори Итё (2:3). Турнир в Швеции пройдет 17—19 февраля.

«Первый мой старт после Олимпийских игр пройдет на традиционном турнире в Швеции в середине февраля, — сказала в телефонном разговоре Коблова. — Это соревнование мне хорошо знакомо, я боролась в Клиппане каждый год, начиная еще с тех времен, когда я выступала по кадетам. Я слышала, что заявки на участие подали команды из 20 стран. Поэтому думаю, что в этом году турнир будет интересным. После Олимпийских игр я, конечно, немного сбавила обороты. Но сейчас я тренируюсь по полной программе и настраиваюсь на трудовой год».

«Пока сложно сказать, на каких турнирах я буду бороться дальше, — продолжила собеседница агентства. — Но я планирую выступить на чемпионате Европы (соревнование пройдет в начале мая в сербском городе Нови-Сад)».
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