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31 января 2017, 11:05 | Летние: Борьба | ТАСС

Российские борцы Хатуев и Минапов дисквалифицированы за допинг

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Федерация спортивной борьбы России дисквалифицировала за нарушение антидопинговых правил спортсменов Турпала Хатуева и Адлана Минапова. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

<em>МОСКВА 31 января. /ТАСС/. </em>Федерация спортивной борьбы России дисквалифицировала за нарушение антидопинговых правил спортсменов <span class=error>Турпала</span> <span class=error>Хатуева</span> и <span class=error>Адлана</span> <span class=error>Минапова</span>. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Российского антидопингового агентства (<span class=error>РУСАДА</span>). Увеличить
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Хатуев дисквалифицирован на два года, Минапов — на четыре. Отсчет дисквалификации ведется с 3 ноября 2015 года.
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