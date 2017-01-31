Российские борцы Хатуев и Минапов дисквалифицированы за допинг
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Федерация спортивной борьбы России дисквалифицировала за нарушение антидопинговых правил спортсменов Турпала Хатуева и Адлана Минапова. Об этом сообщает
пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Хатуев дисквалифицирован на два года, Минапов — на четыре. Отсчет дисквалификации ведется с 3 ноября 2015 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter