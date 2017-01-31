Проверка накануне больших перемен

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Ввольной борьбе нет зимнего чемпионата мира, как в легкой атлетике, но по уровню участников и организации этому статусу соответствовал Гран-при «Иван Ярыгин», завершившийся в Красноярске.

— Пусть в России холодно и сюда долго лететь, но оно того стоит. Я сделал хороший турнир, проборолся с сильными соперниками и готов сказать, что буду возвращаться в Красноярск вновь и вновь, — рассказал победитель Олимпиады-2016 американец Кайл Снайдер, выигравший в весе до 97 кг.

В остальных категориях у мужчин побеждали только россияне.

НОВАЯ ДАГЕСТАНСКАЯ МАШИНА

Приз лучшему борцу турнира и сертификат на 300 тысяч рублей губернатор Красноярского края Виктор Толоконский вручил Исраилу Касумову, одержавшему яркую победу в весе до 70 кг. Главным открытием стал победитель в весе до 57 кг Заур Угуев, получивший прозвище Новая дагестанская машина. В других категориях выиграли Ахмед Чакаев (61), Ильяс Бекбулатов (65), Ахмед Гаджимагомедов (74), Даурен Куруглиев (86) и Алан Хугаев (125). Теперь героев Ярыгина-2017 ждет проверка на Кубке мира, который пройдет 16 — 17 февраля в Иране.

— Триумфаторы Рио-2016 Абдулрашид Садулаев и Сослан Рамонов были освобождены от ярыгинского турнира. На сборе в Сочи решим, выступят они на Кубок мира или в конце февраля в матчевых встречах с Ираном и США в Нью-Йорке. А победителям соревнований в Красноярске Кубок мира нужен не столько для проверки, сколько для опыта. Но мы их заодно и проверим. Не исключаю, что после возвращения из Ирана примем решение по составу на майский чемпионат Европы, — рассказал главный тренер вольников Дзамболат Тедеев.

РОССИЯНКИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЗОЛОТА

В женской борьбе в Красноярске доминировали японки, представившие модель новой команды для Токио-2020. 19-летняя Мая Мукаида и Сае Наньо, которой всего 17, просто уничтожили всех соперниц в категориях до 53 и 55 кг. Золотой запас Японии также пополнили Юи Сусаки (48) и Кацуки Сакагами (60).

Женская сборная России, выступавшая без призеров Игр-2016 Валерии Кобловой, Натальи Воробьевой и Екатерины Букиной, впервые осталась без золота ярыгинского турнира. Ближе всех к успеху из пяти российских финалисток была Инна Тражукова, но, как и в Рио-2016, не смогла удержать победу в концовке, на этот раз с монголкой Орхон Пуревдорж. Чемпионками «Гран-при» также стали Ган-Очир Уртнацан (Монголия, 75), Тамира Менса (США, 69) и Айсулуу Тыныбекова (Кыргызстан, 58).

— В этом году мы изменим методику подготовки. Все лидеры сборной России выступят на 7 — 8 серьезных турнирах. Увеличим количество сборов с зарубежными командами. Перед ярыгинским сборная уже тренировались на Озере Круглом с Италией и Румынией, а часть команды — в Красноярске с американками и Казахстаном. Летом запланирован сбор в Сочи с Монголией. Нас зовут в Канаду. Есть наработки по тренировкам с Китаем и Японией. Готовы программы комплексных семинаров для тренеров женской борьбы. Первый из них пройдет уже 7 — 12 февраля в Подмосковье, — рассказал первый вице-президент ФСБР Омар Муртузалиев.

В ОЖИДАНИИ РЕФОРМ

К следующему сезону менять проверенные методики предстоит всем сборным. Объединенный мир борьбы (UWW) готовит масштабные изменения формата соревнований.

— Прежде всего — это изменение весовых категорий. Планируется увеличить их количество до десяти при шести олимпийских. Прорабатывается вариант изменения формата соревнований на двухдневный. В первый день — предварительные схватки, во второй — финалы. Соответственно, предлагается сделать два взвешивания утром в дни соревнований. Окончательное решение примет Бюро UWW до конца зимы. Все нововведения вступят в силу в следующем сезоне, — объяснил президент ФСБР, глава техкома UWW Михаил Мамиашвили.

UWW также готовит реформу календаря турниров. В 2018 году в борьбе появится своя серия элитных турниров по аналогии с теннисным «Большим шлемом».

— В 2006 году с турнира Ивана Ярыгина стартовала серия «Голден Гран-при», инициатором которой выступила Россия. Бывшее руководство мировой борьбы развить этот проект не смогло, и сейчас уже UWW, по сути, вновь к нему возвращается. Турнир в Красноярске станет одним из системообразующих в новом международном календаре, — отметил заместитель председателя попечительского совета ФСБР Георгий Брюсов.

Помимо этого уже в наступившем сезоне борцам предстоит переодеться. Начиная с чемпионата Европы-2017 на смену однотонным красным и синим трико придет форма в цветах национальных флагов. Как и в минувшую четырехлетку, сборную России по вольной, женской и греко-римской борьбе в новом олимпийском цикле оденет японская корпорация ASICS. Причем лидеры сборной получат боевую экипировку, изготовленную по индивидуальным лекалам.

— Спортивная борьба была и остается одним из приоритетных видов спорта для нашей корпорации. Для нас большая честь сотрудничать со сборной России, которая на Олимпиаде-2016 вновь подтвердила статус мирового лидера, — подчеркнул генеральный директор ООО «АСИКС РУС» Глеб Лебедев.