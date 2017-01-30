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30 января 2017, 12:37 | Летние: Борьба | БЕЛТА

Пятиборка Ирина Просенцова заняла первое место на турнире в Будапеште

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Просенцова заняла первое место на международном турнире по современному пятиборью в закрытых помещениях в венгерском Будапеште (Budapest Indoor International), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе соревнований белоруска показала высокие результаты в фехтовании где заняла третье место а в комбинированном виде (бег и стрельба) и вовсе стала лучшей. Увеличить
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В ходе соревнований белоруска показала высокие результаты в фехтовании, где заняла третье место, а в комбинированном виде (бег и стрельба) и вовсе стала лучшей. В итоге Ирина Просенцова набрала 1370 очков, занявшая второе место венгерка Шарлота Ковач отстала от победительницы более чем на 20 баллов — 1347 очков. Бронзовым призером турнира в закрытых помещениях стала также венгерка Анна Тот — 1339.

В десятку лучших по итогам турнира вошла еще одна белорусская пятиборка Татьяна Халдоба, разместившаяся на шестом месте итогового протокола — 1314 очков.

Выступление мужской команды оказалось менее успешным. Лучший результат среди представителей Беларуси показал Павел Тихонов, занявший шестое место — 1463 очка. Спортсмен уступил 28 баллов победителю турнира, которым стал Бенке Деметер из Венгрии — 1491. Серебряная медаль у мужчин досталась французскому пятиборцу Симону Кассе — 1472 очка. Еще один представитель Венгрии Иштван Малиц (1472 балла) завоевал бронзовую награду.

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