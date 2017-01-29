Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/28589628/
29 января 2017, 13:44 | Летние: Борьба | ТАСС

Мамиашвили: Результат турнира имени Ярыгина поможет сформировать состав сборной на КМ

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Результаты турниров памяти Ивана Поддубного и имени Ивана Ярыгина помогут главным тренерам сборной России сформировать состав команды на Кубки мира по греко-римской и вольной борьбе. Таким мнением с ТАСС поделился глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Глава Федерации спортивной борьбы России доволен тем что в сборной конкурентоспособная среда. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В январе состоялись два международных турнира: памяти Ивана Поддубного в Москве (греко-римская борьба) и имени Ивана Ярыгина в Красноярске (вольная борьба).

«Турниры международные — это подготовка к чемпионату Европы. Отрадно другое, молодые ребята наступают и претендуют на места в основной сборной, на право выступать на чемпионате Европы. Турниры памяти Ивана Поддубного и имени Ивана Ярыгина дали много ответов насчет формирования составов на Кубок мира. А если нам удастся весь этот потенциал реализовать, то мы можем к Олимпиаде в Токио иметь боеспособную команду, доволен тем, что в сборной конкурентоспособная среда», — сказал Мамиашвили.

Кубки мира по вольной и греко-римской борьбе пройдут в Иране с 16 по 17 февраля и с 16 по 17 марта соответственно.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Еще 7 новостей  Все новости
29 января

Мамиашвили: результат турнира имени Ярыгина поможет сформировать состав сборной на КМ

Фильм "Икар" о допинге в России получил премию кинофестиваля Sundance

Шишкин: воспринял как профессионал решение "Локомотива"