Мамиашвили: результат турнира имени Ярыгина поможет сформировать состав сборной на КМ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В январе состоялись два международных турнира: памяти Ивана Поддубного в Москве (греко-римская борьба) и имени Ивана Ярыгина в Красноярске (вольная борьба).

«Турниры международные — это подготовка к чемпионату Европы. Отрадно другое, молодые ребята наступают и претендуют на места в основной сборной, на право выступать на чемпионате Европы. Турниры памяти Ивана Поддубного и имени Ивана Ярыгина дали много ответов насчет формирования составов на Кубок мира. А если нам удастся весь этот потенциал реализовать, то мы можем к Олимпиаде в Токио иметь боеспособную команду, доволен тем, что в сборной конкурентоспособная среда», — сказал Мамиашвили.