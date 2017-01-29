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29 января 2017, 13:39 | Летние: Борьба | ТАСС

Бекбулатов и Касумов стали победителями турнира по борьбе имени Ивана Ярыгина

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российские борцы Ильяс Бекбулатов и Исраил Касумов завоевали золотые медали в заключительный день турнира памяти Ивана Ярыгина, который проходил в Красноярске.

Бекбулатов в весовой категории до 65 кг в решающей схватке победил соотечественника Чермена Валиева. Третье место досталось еще одному россиянину Алану Гогаеву и Мухамадмехти Еганехджафари из Ирана. Касумов в финале весовой категории до 70 кг оказался сильнее соотечественника Заурбека Сидакова, бронза — у россиян Магомедхабиба Кадимагомедова и Алибека Акбаева.

В весовой категории до 97 кг победителем стал американец Кайл Снайдер, в финале победивший россиянина Расула Магомедова. Третье место разделили еще один спортсмен из России Юрий Белоновский и иранец Хоссейн Ромезаниан.

Всего на гран-при Ивана Ярыгина, общий призовой фонд которого составил 6,4 млн рублей, принимали участие спортсмены из 18 стран. Российские борцы завоевали в общей сложности семь золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Иван Ярыгин — знаменитый советский борец-вольник, двукратный олимпийский чемпион 1972 и 1976 годов в весовой категории до 100 кг, после окончания карьеры — главный тренер сборной СССР по вольной борьбе. В октябре 1997 года Ярыгин погиб в автокатастрофе в Ставропольском крае. Первый турнир на призы Ивана Ярыгина прошел в 1990 году.
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Мамиашвили: Результат турнира имени Ярыгина поможет сформировать состав сборной на КМ

Мамиашвили: Результат турнира имени Ярыгина поможет сформировать состав сборной на КМ

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Результаты турниров памяти Ивана Поддубного и имени Ивана Ярыгина помогут главным тренерам сборной России сформировать состав команды на Кубки мира по греко-римской и вольной борьбе. Таким мнением с ТАСС поделился глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
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