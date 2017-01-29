Бекбулатов и Касумов стали победителями турнира по борьбе имени Ивана Ярыгина

Бекбулатов в весовой категории до 65 кг в решающей схватке победил соотечественника Чермена Валиева. Третье место досталось еще одному россиянину Алану Гогаеву и Мухамадмехти Еганехджафари из Ирана. Касумов в финале весовой категории до 70 кг оказался сильнее соотечественника Заурбека Сидакова, бронза — у россиян Магомедхабиба Кадимагомедова и Алибека Акбаева.

В весовой категории до 97 кг победителем стал американец Кайл Снайдер, в финале победивший россиянина Расула Магомедова. Третье место разделили еще один спортсмен из России Юрий Белоновский и иранец Хоссейн Ромезаниан.

Всего на гран-при Ивана Ярыгина, общий призовой фонд которого составил 6,4 млн рублей, принимали участие спортсмены из 18 стран. Российские борцы завоевали в общей сложности семь золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.