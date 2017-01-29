Бекбулатов и Касумов стали победителями турнира по борьбе имени Ивана Ярыгина
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российские борцы Ильяс Бекбулатов и Исраил Касумов завоевали золотые медали в заключительный день турнира памяти Ивана Ярыгина, который проходил в Красноярске.
Бекбулатов в весовой категории до 65 кг в решающей схватке победил соотечественника Чермена Валиева. Третье место досталось еще одному россиянину Алану Гогаеву и Мухамадмехти Еганехджафари из Ирана. Касумов в финале весовой категории до 70 кг оказался сильнее соотечественника Заурбека Сидакова, бронза — у россиян Магомедхабиба Кадимагомедова и Алибека Акбаева.
В весовой категории до 97 кг победителем стал американец Кайл Снайдер, в финале победивший россиянина Расула Магомедова. Третье место разделили еще один спортсмен из России Юрий Белоновский и иранец Хоссейн Ромезаниан.
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Иван Ярыгин — знаменитый советский
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