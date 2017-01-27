Вольники Угуев и Гаджимагомедов победили на Гран-при «Иван Ярыгин»

В соревнованиях мужчин победы одержали россияне Заур Угуев (до 57 кг) и Ахмед Гаджимагомедов (до 74 кг). В женском турнире медали завоевали спортсменки из семи стран. Три россиянки — Дарья Лексина (до 48 кг), Вероника Чумикова (до 58 кг) и Юлия Пронцевич (до 60 кг) — уступили в финалах.



Гран-при «Иван Ярыгин» — 2017. Результаты первого дня

Вольная борьба



До 57 кг

1. Заур Угуев. 2. Артём Гебеков. 3. Нариман Исрапилов, Зелимхан Абакаров (все — Россия)



До 74 кг

1. Ахмед Гаджимагомедов. 2. Ацамаз Санакоев. 3. Кахабер Хубежты, Радик Валиев (все — Россия)



Женская борьба



До 48 кг

1. Юи Сусаки (Япония) 2. Дарья Лексина. 3. Милана Дадашева (обе — Россия) и Миглена Селишка (Болгария)



До 58 кг

1. Айсулуу Тыныбекова (Кыргызстан). 2. Вероника Чумикова (Россия). 3. Акие Ханаи (Япония), Энкхбат Гантуя (Монголия).



До 60 кг

1. Кацуки Сакагами (Япония). 2. Юлия Пронцевич. 3. Жаргалма Цыренова (обе — Россия), Эллисон Раган (США).



До 69 кг

1. Тамира Менса (США). 2. Очирбат Насанбурмаа (Монголия). 3. Элис Манолова (Азербайджан), Шаркхуу Тументсетсег (Монголия).